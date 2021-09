Une vaste maison de style farmhouse à Mont-Saint-Hilaire

Cette demeure flambant neuve de style farmhouse est facile et agréable à vivre grâce à une planification bien pensée. Les proprios ont cherché à créer un espace adaptable pour une famille nombreuse en cas de revente.

Mélanie Vallée et Tola Dupuis ont longtemps cherché un terrain qui répondait à leurs besoins avant de vendre leur résidence de Sainte-Madeleine. «On voulait s’installer à Mont-Saint-Hilaire parce qu’on y allait souvent pour faire du vélo, mais je demeurais ambivalente, car j’aimais beaucoup ma maison», raconte Mélanie.

Le couple a tout de même été séduit par un terrain idéalement situé, qui permettait d’accéder à de nombreux services à pied ou à vélo. Puis, la rencontre avec l’architecte a fini par le convaincre de construire à cet endroit-là. «Elle a vraiment su cerner nos besoins. Elle a notamment fait en sorte que l’on ne voie pas les voitures passer de la maison pour préserver notre tranquillité.» Professionnels du secteur de la construction, les propriétaires ont aménagé eux-mêmes l’intérieur d’une superficie de 4500 pi2.

Le salon

Drew Hadley

Vedette du salon, l’habillage de la cheminée est composé de lambris peints en noir. Posé contre cette structure mate, le téléviseur est ainsi beaucoup plus discret. Comme il est entouré de bois, le foyer est un modèle spécial répondant à des normes de sécurité renforcées.

Deux bibliothèques intégrées complètent l’aménagement de ce mur. Résultat: la symétrie et la monochromie des éléments garantissent une atmosphère chic et apaisante. Un grand canapé modulaire et des fauteuils fauve meublent ce lieu propice aux belles soirées en famille.

Drew Hadley

Architecture Architecture François Levesque • Construction Construction Tola Dupuis • Aménagement les propriétaires

Drew Hadley

Canapé Mobilia • Table basse et fauteuils Leclair Decor • Bibliothèques sur mesure Krystel Fortier, designer, Armoires Cordeau (conception); Armoires Cordeau (fabrication) • Habillage de la cheminée Construction Tola Dupuis • Foyer Infinity de Genesis PerfectoGaz • Appliques Royaume Luminaire • Coussins One Affirmation, Bouclair • Accessoires HomeSense, Simons, Urban Barn, Boutique Emarose, Maison Olive, Mimosa • Plancher en érable huilé de toute la maison Boiseries Métropolitaines • Tapis Maison Corbeil

Drew Hadley

La salle à manger

Drew Hadley

Mélanie a acheté la table sur wayfair.ca même si la couleur ne lui convenait pas, car elle désirait y faire appliquer un faux fini blanc bien adapté au style farmhouse: «J’ai montré une photo de ce que je voulais à l’ébéniste, et le résultat est miraculeux!» L’aspect rustique de ce meuble est tempéré par les suspensions légères et modernes.

Pour ce qui est des fenêtres, leurs cadres sont blancs à l’extérieur parce que la réglementation de la ville l’exige, mais noirs à l’intérieur afin de personnaliser l’espace et de créer un contraste avec le blanc du décor. Les voilages, posés au niveau des fenêtres du bas, dégagent la partie haute de la baie vitrée, produisant l’effet d’une imposte.

Drew Hadley

Table wayfair.ca; Simon Roy, Finition Intérieure Prestige (faux fini) • Chaises Leclair Decor • Vaisselier en frêne Boiseries Métropolitaines • Cellier JC Perreault • Suspensions Royaume Luminaire • Rideaux Ikea; Station Déco (travaux de couture) • Stores motorisés Station Déco

La cuisine

Drew Hadley

Mélanie adore être aux fourneaux et elle voulait une belle cuisine centrale, vaste et fonctionnelle. «On est passés de quatre à trois quand on a déménagé parce que mon fils ne vit plus chez nous, mais je voulais un espace adaptable pour une grande famille si jamais on décide de vendre.» Ainsi, les surfaces de travail et les rangements abondent.

En jouant le contraste entre le noir et le blanc, les proprios ont conçu un lieu intemporel. Les poignées et les robinets dorés ajoutent du chic à l’ensemble, tandis que les poutres en bois naturel et les chaises en rotin y apportent un esprit décontracté et chaleureux.

Le réfrigérateur a posé tout un dilemme: «Mon conjoint rêvait d’avoir l’eau à même le frigo, alors que moi, je voulais que cet appareil ménager soit caché derrière des portes... Comme Tola est ébéniste de métier, il a travaillé fort avec l’équipe d’Armoires Cordeau pour trouver une solution qui nous satisfasse tous les deux.»

Drew Hadley

Conception Krystel Fortier, designer, Armoires Cordeau, en collaboration avec la propriétaire • Armoires Armoires Cordeau • Structure intégrant le réfrigérateur Armoires Cordeau et Construction Tola Dupuis • Comptoirs en quartz Granit Design • Dosseret Couvre Plancher et Décoration Montérégie • Évier et robinetterie Keisa Cuisines et Salles de bain • Poignées Top Knobs • Cuisinière Thermador Germain Larivière • Luminaires Royaume Luminaire • Chaises de comptoir Pottery Barn • Vase et accessoires HomeSense • Fourchettes dorées living.ca

Drew Hadley

L'arrière-cuisine

Drew Hadley

On accède à ce grand espace de rangement par une porte coulissante en bois de la même teinte que l’îlot. La pièce au design assorti à celui de la cuisine est aménagée d’un côté en garde-manger et de l’autre en salle de lavage. Des tablettes ouvertes simplifient l’accès aux bocaux et les petits électros restent à portée de main sur le comptoir.

Conception Krystel Fortier, designer, Armoires Cordeau • Armoires en polyester et comptoirs en stratifié Armoires Cordeau • Accessoires HomeSense

Le bureau

Drew Hadley

Le rez-de-chaussée comprend les espaces communs, la salle d’eau des invités, les quartiers de la jeune Abygail ainsi qu’un bureau aménagé pour le couple. «J’ai mis deux tables identiques dos à dos afin que Tola et moi ayons chacun notre espace de travail», explique Mélanie. Un mur entièrement recouvert de caissons peints en gris foncé anime cette pièce simple et claire, propice à la concentration.

Bureaux Leclair Decor • Fauteuil Structube • Suspension Royaume Luminaire • Tapis wayfair.ca

La chambre principale

Drew Hadley

La chambre de Mélanie et Tola se trouve au deuxième étage. Elle donne sur un grand walk-in et une salle de bains privée. «Le duo blanc et noir sert de fil conducteur dans toute la maison. Dans notre chambre, j’ai atténué ce contraste fort en choisissant un lit en bois et des accessoires de couleurs pâles, qui créent une ambiance douce», dit la proprio.

Des appliques de petit format, similaires à celles du rez-de-chaussée, servent de lampes de chevet sans encombrer les tables de nuit. Le couple a profité de la grande superficie de l’étage supérieur pour ajouter deux pièces qui peuvent servir de chambre, de bureau ou de salle de jeu en fonction de leurs besoins ou de ceux d’un futur acheteur.

Drew Hadley

Lit Pottery Barn • Literie Crate and Barrel • Table de chevet et tapis HomeSense • Fauteuil JC Perreault • Table d’appoint Bouclair • Appliques Royaume Luminaire • Jetés Urban Barn • Coussins Design Zola • Rideaux Club Tissus

La chambre d'ado

Drew Hadley

Abygail, 13 ans, a fait confiance à sa maman pour décorer sa chambre. La haute tête de lit capitonnée meuble majestueusement le mur. Les teintes et les textures des coussins donnent une touche glamour et féminine à la pièce.

«Ma fille a un petit coin bureau tout simple dans sa chambre, un walk-in attenant et sa propre salle de bains. On a installé des stores motorisés ici comme ailleurs dans la maison, mais je n’ai pas encore trouvé l’habillage de fenêtre adéquat», dit Mélanie.

Drew Hadley

Literie HomeSense • Fauteuil Serres & Jardins Girouard • Coussin rayé Leclair Decor • Stores motorisés Altex Station Déco

La salle de bains principale

Drew Hadley

Spacieuse, la pièce permet une circulation fluide quand Mélanie et Tola s’y trouvent ensemble. «Il était important qu’on puisse être à l’aise d’utiliser l’espace à deux. D’où le choix d’une paire de lavabos et de deux pommes de douche. Je voulais aussi un grand coin coi euse bien éclairé pour me maquiller», dit Mélanie.

Les meubles en polyester au fini bois s’entretiennent facilement et rendent l’atmosphère chaleureuse.

Drew Hadley

Conception Krystel Fortier, designer, Armoires Cordeau • Armoires Armoires Cordeau • Lavabos, robinetterie et baignoire Keisa Cuisines et Salles de bain • Base de douche en béton sur mesure Balux • Tabouret ancien en bois Antiquités Divine • Appliques et suspension Royaume Luminaire • Banc noir Maison Corbeil • Tapis Loloi • Fouta Boutique Emarose

Drew Hadley

La terrasse

Drew Hadley

Isolée des voisins par une haie de cèdres, la cour arrière est divisée en trois zones: un immense spa, un grand coin-repas et un salon extérieur habillé de meubles confortables, dont deux invitantes chaises suspendues.

Drew Hadley

Pour l’extérieur comme pour l’intérieur, la proprio a sélectionné des pièces de mobilier neutres afin de pouvoir les marier à des accessoires de n’importe quelle couleur; cette année, elle a élu le bleu (coussins, tapis) pour créer un esprit vacances au bord de la mer.

Drew Hadley

Mobilier Jardin de Ville • Foyer à gaz Trévi • Coussins, jeté, distributeur de boissons et verres HomeSense • Tapis Rona • Recouvrement des colonnes Balux