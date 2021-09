ENTREVUE: Patrick Huard, de retour avec une nouvelle saison de La Tour

Le talk-show, La Tour a conquis le cœur du public et de l'industrie. Il est d'ailleurs est en nomination pour 5 prix Gémeaux cette année. À quelques jours du retour de l’émission, on a le plaisir de recevoir son animateur Patrick Huard, qui, comme comédien et animateur, est au sommet de son art selon plusieurs. On parle avec lui de ce qui nous attend cette prochaine saison et on prend des nouvelles de son été.

Voyez La Tour, dès le 13 septembre, du lundi au jeudi à 19h, à TVA et sur TVA+