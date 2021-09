SPCA DE MONTRÉAL : L'ATTACHANTE SYBEL SE CHERCHE UNE FAMILLE

Sybel, une attachante chienne de 10 ans, est à la recherche d’une famille aimante qui ne la laissera pas toute seule trop longtemps. En attendant sa famille adoptive, elle profite des bons soins et des nombreux câlins de l’équipe de la SPCA de Montréal. En effet, Sybel est une chienne affectueuse qui aime particulièrement se faire flatter le popotin!

Sybel adore se balader et apprécie les moments paisibles ainsi que les séances de jeu, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Eh oui, même les chiens âgés comme elle profitent grandement du temps passé dehors; cela leur permet d’avoir une vie stimulante et de bien renifler l’air du temps! Après une belle promenade, attrapez un livre et un jouet à mâcher pour Sybel, installez-vous avec elle au parc ou dans la cour et profitez de la douceur automnale ensemble! En soirée, elle se collera sur vous pour écouter la télé.

Cette chienne, qui apprécie beaucoup la présence humaine, aime aussi le calme et a besoin d’une période d’adaptation lorsqu’elle change de milieu de vie. Une famille dont les membres ont 16 ans et plus, et sans autre chien, serait idéale pour cette belle dame. Elle pourrait toutefois cohabiter avec des chats.

Pour adopter Sybel

Si vous êtes intéressé à adopter Sybel, remplissez le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de l’animal désiré se trouve toujours sur la page d’adoption , qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!