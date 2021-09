Voici 5 manteaux que vous verrez partout cet automne!

Les jours raccourcissent, les matins sont plus frais et les lattés à la citrouille épicée sont arrivés. Pas de doute, la saison froide se pointera bientôt le bout du nez. Bien qu’il reste quelques semaines avant que les doudounes et bottes d’hiver s’installent officiellement dans le garde-robe d’entrée, il est temps de penser à rafraîchir (ha!) votre collection de manteaux de saison. Après tout, au Québec, on y est emmitouflés pratiquement 6 mois par années. Ainsi, nous avons réuni les 5 tendances manteaux qui feront fureur cet automne, question de vous inspirer un choix éclairé et surtout des plus stylés.

À lire aussi : 7 grandes tendances mode de l'automne 2021

Le paletot masculin-féminin

Le paletot existe depuis des lunes, mais cet automne, il se fait surdimensionné, si grand qu'on dirait presque qu'il a été pigé dans la garde-robe de papa.

@dinahansen / Instagram

@camillecharriere / Instagram

@juliamateian / Instagram

Le manteau effet métallique

Si vous avez pour mission de vous faire remarquer, un manteau métallique est exactement ce qu'il vous faut pour y parvenir.

@standstudio.official / Instagram

@dinahansen / Instagram

Super doudounes

Remplacez votre vieille doudoune par la nouvelle silhouette super bouffante adorée des instagrammeuses. Que vous l'aimiez en version courte ou longue, c'est un must de la saison!

@ekaterina_beltc / Instagram

@emilisindlev / Instagram

À lire aussi : Les tendances post-pandémie

Cols luxueux

On s’enveloppe de doux cet hiver grâce aux cols de vraie ou de fausse fourrure, ou en peau de mouton renversée. En plus d’ajouter une touche de luxe, ils font grimper l’indice chaleur pour un confort accru.

@camillecharriere / Instagram

@standstudio.official / Instagram

Matelassés

Les manteaux matelassés existent depuis un petit moment déjà, grâce au style iconique de Burberry. Si vous ne l'avez pas encore adopté, c'est le moment ou jamais!

@tamumcpherson / Instagram

@standstudio.official / Instagram