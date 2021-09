Nostalgie des petits plaisirs d'été

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc impeccable à l'apéro ou pour une assiette de fromages du Québec !

Jurançon Sec 2020

Domaine Laguilhon

Sud-Ouest - France

Code : 13028651

Prix : 17,35 $

Disponibilités : 500 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : Des créations culinaires à base de poulet, de poisson, de sauce blanche, de pâte feuilletée et/ou de fromage.

Faites changement des 1001 chardonnays, sauvignons ou rieslings de la planète-vin et mettez la main sur cette cuvée qui est composé de gros et de petit manseng! C'est floral, délicatement parfumé, de belle tenue de bouche et juste assez enveloppant au gustatif. Les blancs de cette appellation (Jurançon Sec) à moins de 20$ sont tout simplement inexistants sur notre marché, alors profitez de celui-ci! Il pourra se conserver encore de 3 à 4 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre réserve.

2. Un pinot noir américain pour une grosse planche de charcuteries à partager!

Pinot Noir 2019

Erath

Vallée de Willamette - Oregon

Code : 13136249

Prix : 24,25 $

Disponibilités : 155 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : Des saucisses de porc, une rillette de lapin, des tranches de jambon ibérique, etc.

Au courant des 20 dernières années, l'Oregon s'est fait une solide réputation en matière de pinot noir de qualité. En effet, la production viticole de cet état américain qui est situé juste au nord de la Californie, est principalement axé sur les vins rouges fait de cette noble variété de raisin qu'est le pinot noir. Seul bémol? Ils sont souvent très dispendieux! En voici un sous la barre des 25$ qui est tout à fait recommandable. Il offrira le meilleur de lui-même si vous le consommez au courant des 2-3 années suivant son achat.

3. Un vin espagnol qui sera en bonne symbiose avec les viandes cuites sur le grill!

Rioja Crianza 2018

Bodegas de Landaluce

La Rioja - Espagne

Code : 13802985

Prix : 19,55 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : Un contre-filet de boeuf, une bavette de bison, des côtelettes d'agneau, etc.

Ce 100% tempranillo ne renie aucunement ses origines. Ça sent et ça goûte le rouge de la Rioja fait de ce raisin ayant séjourné quelques mois en fût de chêne. C'est mûr, assez généreux, un peu boisé et passablement structuré. Les viandes grillées, marinées et un brin relevées lui iront fort bien à table. Il pourra se boire dès ce week-end ou lors des 4-5 années suivant son achat.