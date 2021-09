4 choses qui font sourire l’animatrice Ève-Marie Lortie à tous coups

Dans le cadre de la Semaine du Biscuit Sourire de Tim Hortons, qui vient en aide aux organismes d’ici, nous avons demandé à Ève-Marie Lortie de nous partager ce qui la rend particulièrement heureuse.

L’animatrice de Salut Bonjour le dit d’emblée: elle a le bonheur facile! D’ailleurs, la liste des choses qui la font sourire nous prouve que le bonheur se trouve dans les petits moments simples de la vie, comme de faire plaisir aux autres.

Il sera d’ailleurs possible de le faire du 13 au 19 septembre en achetant un Biscuit Sourire au coût de 1 $. Tous les fonds amassés serviront à soutenir 635 organismes caritatifs et groupes communautaires, dont le Club des petits déjeuners du Canada, la Société de l'Autisme Région Lanaudière, la Fondation de l’Hôpital du Suroît et la Fondation Sourdine.

Voici 4 choses qui font chaudement sourire Ève-Marie Lortie:

1. Le contact avec les enfants

Getty Images/iStockphoto

«Entendre des enfants rire, chanter et s’amuser. J’ai toujours aimé ça!» explique-t-elle. La maman avoue fondre lorsque des petits chantent à tue-tête en voiture: «Ils ne connaissent pas les paroles et s’inventent des mots et des sonorités. Je trouve ça irrésistible!»

Ève-Marie adore même l’ambiance énergique qui règne dans une cour de récréation ou dans un parc égayé par la présence d’enfants.

«Il y en a toujours un ou une qui donne les consignes pour les jeux inventés. Et il y a aussi les autres... qui sont d’accord ou pas! dit-elle en riant. Je craque également pour les premiers sourires des nouveau-nés. Avouez que vous ne pouvez résister à une vidéo sur Internet d’un bébé qui rit aux éclats!»

2. Partager un repas avec sa famille

Retrouver ses proches autour d’un bon repas à la maison est aussi synonyme de bonheur pour elle. «Je suis entourée d’une famille formidable. Quand on peut partager un repas en grand nombre et écouter les histoires de chacun, j’ai toujours un sourire sur les lèvres.»

Les heures qui précèdent la réception sont également une source de plaisir pour l’animatrice: elle s’en donne à cœur joie dans la préparation des repas, une activité qu’elle effectue en souriant et même en chantant!

3. Marcher dans le bois

Le contact avec la nature est précieux pour la native de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. «Marcher dans le bois me rend particulièrement heureuse, sans doute parce que j’ai passé mon enfance à jouer dehors dans des secteurs boisés.»

Aujourd’hui, elle a la chance de posséder un chalet dans cette belle région. Dès qu’elle le peut, elle explore ces beautés naturelles en grimpant les montagnes et en s’adonnant à la randonnée dans les sentiers pédestres à proximité.

«J’ai aussi un véhicule tout terrain, un quad, qui me permet de découvrir d’autres endroits que je n'atteindrais pas en randonnée», ajoute-t-elle.

4. Se balader sur l’eau

Son chalet contribue aussi à nourrir une de ces passions: l’eau. «Mon plus grand sourire va apparaître si vous me faites faire une balade en bateau. En voilier, bateau moteur, ponton... peu importe. Sur l’eau, je suis heureuse!», confie l’animatrice.

Envie de partager les sourires?

Ève-Marie Lortie ne tourne jamais le dos à une bonne cause. D’ailleurs, elle compte bien participer à la 25e édition de la Semaine du Biscuit Sourire de Tim Hortons qui, depuis ses débuts en 1996, a permis d’amasser 60 millions de dollars. En 2020, une somme record de 10,6 millions de dollars a été récoltée. Cette année, soyons encore plus généreux!

Du 13 au 19 septembre 2021, faites comme Ève-Marie Lortie et pensez à ajouter un Biscuit Sourire à votre commande Tim Hortons afin de contribuer à soutenir votre communauté!