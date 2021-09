Lessive: comment choisir les bons appareils pour vous faciliter la vie?

Pour simplifier votre lessive, vous devez pouvoir compter sur l’aide de vos électroménagers: leur fiabilité et leur efficacité allègent grandement la charge mentale!

En effet, investir dans une laveuse de qualité permet de s’assurer que les vêtements ressortent entièrement propres et aucunement abîmés. Quand on y pense bien, débourser un peu plus pour un appareil performant peut être économique.

Comme l’univers des électroménagers évolue constamment pour vous offrir des technologies qui simplifient votre quotidien, Brick propose un excellent rapport qualité-prix pour répondre à vos besoins.

Pour faciliter votre lessive, voici des caractéristiques à retenir lors de l’achat d’une laveuse:

1. Un appareil qui détecte le type de tissus

De plus en plus, des systèmes intelligents sont implantés dans les électroménagers. Par exemple, la nouvelle technologie innovatrice de LG détermine non seulement le poids des tissus qui se trouvent dans la cuve, mais également leur texture.

Ainsi, pour chaque nouvelle brassée, la laveuse fait son évaluation afin de sélectionner le mouvement de lavage optimal.

Cette fonction améliore la performance de l’appareil et prolonge la durée de vie des vêtements. C’est aussi une technologie qui vous permet d’en finir avec les devinettes concernant le type de cycle à choisir!

2. Un nettoyage à la vapeur

Plusieurs appareils proposent même une technologie de lavage à la vapeur, comme celles de Maytag, Whirlpool, Electrolux et Samsung. La puissance de la vapeur permet d’enlever doucement les taches, sans devoir faire un prétraitement long et laborieux. Les vêtements en sortent moins froissés, ce qui évite bien souvent la corvée de repassage.

3. Un distributeur de savon automatique

Êtes-vous de ceux et celles qui ne savent jamais combien de détergent est nécessaire pour chaque brassée? Bien souvent, on préfère en mettre trop que pas assez, ce qui génère assurément du gaspillage.

Pour arrêter de vous casser la tête, optez pour la technologie de distribution intelligente Smart DispenseMC de GE qui distribue automatiquement le détergent sans que vous ayez à y penser, et ce, jusqu’à 32 brassées!

Quant à lui, le FlexDispense relâche automatiquement le détergent ou l’assouplisseur juste au bon moment pour une activation plus rapide et une performance de nettoyage optimale. De plus, un jet spécial perce les capsules et une averse active le détergent pour assurer une distribution uniforme.

Ces caractéristiques innovantes préviennent l’utilisation abusive de savon tout en maximisant la performance de chaque lavage.

4. Des lavages plus rapides

Personne n’aime attendre après une brassée. LG l’a compris en développant une technologie révolutionnaire, appelée TurboWashMC 360.

Elle propose des laveuses qui ont deux buses puissantes fonctionnant à haute pression. Résultat: les vêtements sont impeccables, même si le cycle est court. Parfait pour les personnes qui ont une vie occupée!

5. Un cycle pour éliminer les allergènes

Les membres de votre famille ont-ils des sensibilités à la poussière ou aux poils d’animaux?

Pour les éliminer, optez pour la technologie hypoallergénique certifiée NSFMD de Electrolux qui a pour mission de désinfecter les tissus domestiques – vêtements, serviettes, literie – en éliminant 95 % des allergènes qu’on retrouve dans la maison.

6. Un parfum qui perdure

Quoi de plus irritant qu’une brassée oubliée qui laisse échapper de mauvaises odeurs?

L’option Fresh HoldMC de la marque Maytag maintient l’odeur de fraîcheur des vêtements propres dans la laveuse grâce à un ventilateur interne et au culbutage intermittent qui permet la circulation de l’air dans les vêtements jusqu’à 16 heures après la fin du cycle de lavage.

7. Un répit pour les oreilles

Afin de pouvoir faire du lavage à tout moment, même lorsque les enfants dorment, il importe d’avoir un appareil silencieux.

La technologie de réduction du bruit VRT PlusMC de Samsung est tout indiquée: elle réduit le bruit et les vibrations pour un lavage étonnamment silencieux.

8. Laveuse à chargement frontal ou par le haut?

Peu importe le type de chargement, les deux peuvent être d’excellents choix. Les appareils à chargement par le haut représentent une option abordable. D’ailleurs, la plupart des gens se tournent vers ce modèle. Ils sont faciles à utiliser et pratiques. Les vêtements sont lavés grâce à un agitateur efficace.

Quant à eux, les appareils à chargement frontal sont conçus pour être écoénergétiques. Ils utilisent donc une fraction de l’eau et de l’énergie nécessaires aux machines standard à chargement par le haut.

Les laveuses sont offertes avec la possibilité d’être superposées sous une sécheuse, ce qui économise de l’espace. Aussi, elles sont reconnues pour protéger les vêtements des dommages au fil des lavages.

À vous de voir ce qui convient le mieux à votre budget et vos besoins!

Pour l’achat de votre prochaine laveuse et sécheuse, tournez-vous vers des marques offrant fiabilité et qualité, comme GE, Samsung, LG, Whirlpool ou encore Maytag, que vous retrouvez chez Brick.