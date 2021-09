RECETTE: Feuilletés jambon bologne

RECETTE - Essayez cette succulente recette facile de Feuilletés jambon bologne concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Recette présentée le lundi 13 septembre à Salut Bonjour qui plaira à toute la famille!

FEUILLETÉS JAMBON BOLOGNE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) jambon toupie Gaspésien, en brunoise

4 à 6 tranches de Bologne, haché Gaspésien

250 ml (1 tasse) champignons de Paris, en brunoise

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

1 œuf

250 ml (1 tasse) ricotta

30 ml (2 c. à table) miel

1 gousse d’ail, hachée

2 pâtes feuilletée pur beurre

Sel et poivre au goût

La garniture

1 salade frisée

Vinaigrette (huile d’olive et moutarde de Dijon)

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faire revenir les tranches de Bologne et les champignons dans un peu d’huile d’olive, 4 minutes ou jusqu’à coloration.

ÉTAPE 3

Dans un bol, mélanger le jambon toupie, le Bologne, les champignons, l’œuf, la ricotta, le miel et l’ail. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 4

Sur le plan de travail, découper la pâte feuilletée en carrés de 3’’ à 4’’.

ÉTAPE 5

Au centre de chaque carré de pâte, répartir le mélange préparé, replier les coins sur la garniture pour former de petits feuilletés.

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four et recouverte d’un papier parchemin ou d’un tapis en silicone, disposer les feuilletés et laisser cuire au four, 20 minutes, le temps que la pâte soit cuite et colorée.

ÉTAPE 7

Servir, accompagné d’une salade verte