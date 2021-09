5 bons plans pour profiter du long week-end de l’Action de grâce au Québec

Flash info : nul besoin de prendre une semaine de vacances entière pour vous reposer et vous ressourcer. Le long week-end de l’Action de grâce est tout indiqué pour une petite escapade improvisée pour visiter vos destinations coups de cœur ou celles où vous n’êtes jamais allé auparavant! Même pas besoin de dépenser une fortune pour le faire, il suffit simplement d’être créatif. Profitez à plein du long week-end de l’Action de grâce aux quelques suggestions d’activités que nous vous avons déniché!

Une journée gourmande à la Cidrerie Lacroix

Cette année, la Cidrerie Lacroix revampe notre traditionnelle sortie aux pommes avec «De la ferme à la table», son nouveau concept de Table gourmande. Le menu en formule tapas met de l’avant les produits issus du verger et de producteurs locaux, le tout servi au cœur d’un paysage des plus bucoliques. Parfait pour les petites fringales d’après-cueillette de pommes!

Du jeudi au dimanche, réservation requise. cidrerielacroix.com

Vivez l’expérience #VanLife

@chacunsaroute__ / Instagram

Si l’envie de partir à l’aventure vous prend, on a la solution idéale pour ceux et celles qui ne restent jamais bien longtemps au même endroit : un long week-end en mode #VanLife. Filez à vive allure à la rencontre des plus beaux paysages du Québec, sans vous soucier d’avoir un endroit où dormir, en louant un véhicule aménagé pour quelques jours. À vous la liberté! quebeccampervans.com

La symphonie des couleurs de St-Donat

La municipalité de Lanaudière aime tellement les couleurs qu’elle en a fait un événement annuel des plus festifs! Animations, randonnées, activités sportives et rallyes sont proposés et les stations de ski Garceau et La Réserve ouvrent les remontées mécaniques pour vous permettre d’admirer la flambée des couleurs dans toute sa splendeur. symphonieescouleurs.com

Un concert de musique classique à la lueur des bougies

On ne peut imaginer plus enivrant que de se laisser porter par les symphonies de Tchaikovsky dans une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies. Après avoir connu un énorme succès à New York, Barcelone et Londres, l’expérience Candlelight débarque à Montréal pour notre plus grand plaisir. Samedi 9 octobre, 19 h et 21 h 15, à l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Réservez vite !

Visitez le Centre d’interprétation de la courge

Sortie familiale par excellence (et une occasion en or de prendre vos traditionnelles photos de famille au milieu des citrouilles!), une journée au Centre d’interprétation de la courge vous laissera certainement ravi. centredelacourge.com

Bonus : direction le FrightFest en Ontario