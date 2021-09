Desjardins Assurances a mis à jour son programme Ajusto!

Toujours soucieux d’offrir des produits adaptés aux besoins de ses membres et clients, Desjardins Assurances a mis à jour son programme de télématique Ajusto. Ce programme volontaire et gratuit est disponible dans l’application de Desjardins Assurances Auto-Habitation. Il utilise la télématique pour analyser les comportements et habitudes sur la route afin d'offrir au consommateur une prime d’assurance auto davantage personnalisée. Roulez moins, conduisez bien et économisez – c’est le bénéfice clé d’Ajusto! Pour plus d’informations, visitez desjardinsassurancesgenerales.com/ajusto.