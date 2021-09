7 astuces pour un nettoyage de la maison plus naturel mais tout aussi efficace!

Limiter l’utilisation de produits chimiques a une incidence positive sur la santé de tous et celle de la planète. D’ailleurs, ils ne sont pas indispensables, notamment quand vient le temps de nettoyer la maison.

Plusieurs produits naturels, accessibles et abordables peuvent vous aider à faire briller votre résidence. Par exemple, le jus de citron, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude ont des propriétés abrasives, en plus d’éliminer les mauvaises odeurs.

Les produits nettoyants à base de plantes, biodégradables et sans produits chimiques (COV, colorant, javellisant, chlore), comme ceux de la gamme Seventh Generation, sont aussi à prioriser pour réduire votre empreinte écologique.

Pour une maison propre qui respire la fraîcheur, essayez ces 7 astuces naturelles et efficaces:

1. Pour entretenir le bois

Ce n’est pas d’hier que l’huile de lin, qui provient de la plante du même nom, est utilisée pour redonner du lustre aux boiseries et aux planchers de bois.

En s’imprégnant dans la matière, elle fait ressortir les veinures et la nourrit afin de lui apporter de la souplesse et la protéger des irritants provoqués par des dégâts d’alcool, de café ou de jus, par exemple.

2. Pour dégraisser les petits appareils

Écologique et économique, le vinaigre blanc est indispensable dans une trousse de produits nettoyants naturels. Il dégraisse, désinfecte, détache, désodorise et détartre aisément les petits appareils de la maison.

Pour détartrer la cafetière à capsules, remplissez le réservoir d’eau et de vinaigre à parts égales, puis faites couler quelques cycles afin que le mélange s’infiltre dans tous les conduits.

Même principe pour donner un coup de fraîcheur au lave-vaisselle. Il suffit de mettre environ une tasse de vinaigre dans le fond de la cuve et de démarrer un cycle de lave-vaisselle.

Aussi, déposer un bol de vinaigre et d’eau dans le four à micro-ondes quelques secondes à puissance maximale viendra ramollir la nourriture séchée sur les parois et ainsi faciliter le nettoyage.

3. Pour laver les vitres

Pour des fenêtres qui laissent passer la lumière et qui sont exemptes de traces de doigts, mélangez à parts égales dans un vaporisateur du vinaigre et de l’eau chaude.

Ajoutez quelques gouttes de jus de citron pour un parfum plus agréable. Vaporisez généreusement sur la vitre et laissez agir quelques secondes.

Chiffonnez du papier journal – vieux de quelques jours, car une texture sèche est idéale – et frottez de manière circulaire la surface jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement propre.

4. Pour faire briller le bain et les carreaux de douche

S’il y a un endroit qu’on aime faire étinceler dans la maison, c’est bien la salle de bain! Que ce soit le lavabo, la cuvette, le bain ou tous les éléments de céramique, un produit puissant est nécessaire pour éliminer les résidus accumulés au fil du temps.

Pour un produit prêt à utilisation, tournez-vous vers le nettoyant biodégradable pour baignoire et tuiles Seventh Generation. Fait à 91 % de plantes, il laisse un doux parfum d’huiles essentielles une fois le travail accompli.

5. Pour désinfecter les brosses à dents et à cheveux

Grands oubliés dans la liste d’entretien des objets de la maison, les brosses à cheveux et à dents nécessitent pourtant un petit lavage quelques fois par mois!

Une fois les cheveux retirés de la brosse, préparez une solution contenant environ la moitié d’un litre d’eau et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Doublez ou triplez au besoin.

Ensuite, déposez les objets dans un contenant et laissez tremper quelques heures. Rincez en profondeur et recommencez à les utiliser!

6. Pour laver toutes les surfaces

D’innombrables produits multisurfaces ou tout usage existent sur le marché. Toutefois, plusieurs d’entre eux dégagent une odeur intense, voire chimique, qui ne présage rien de bon.

Et si les résidus de ce type de produits laissés sur les surfaces étaient nocifs? Préférez un allié naturel, biodégradable et efficace comme le nettoyant tout-usage de Seventh Generation.

Ce produit issu en majorité de plantes est sûr pour tous, a des pouvoirs dégraissants et offre une odeur subtile et agréable.

7. Pour détacher les joints de céramique

Les joints de céramique et de porcelaine peuvent jaunir, s’assombrir et se tacher. Cela laisse une impression désagréable que le sol ou le mur n’est pas si propre qu’il l’est en réalité.

Pour en finir avec les joints noircis, utilisez une pâte épaisse composée de bicarbonate de soude et d’eau oxygénée (ou encore du jus de citron).

Laissez agir sur les joints une à deux heures, puis frottez à l’aide d’une brosse à poils rêches ou une brosse à dents. Même les moisissures disparaîtront!

Nul besoin de se tourner vers des nettoyants chimiques pour faire étinceler la maison. Essayez la gamme de produits Seventh Generation qui est à la fois puissante et bienveillante pour la planète et la santé de tous.