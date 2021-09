15 idées pour aménager la salle de bains

Une salle de bains attrayante et pratique est un plaisir qu’on savoure au quotidien. Voici des aménagements aussi stylés qu’astucieux pour vous inspirer.

1. Cube en verre

Living4Media

La spacieuse cabine de douche cubique crée un effet architectural remarquable dans cette pièce monochrome, d’autant que la structure est soulignée d’un cadre en métal noir.

En complément, on a posé au sol de petits carreaux de céramique, un format boudé pendant quelques années, mais qui revient dans l’actualité déco. Les joints blancs font ressortir les lignes régulières du revêtement.

2. Gain de place

Living4Media

Division intelligente de l’espace dans cette petite salle de bains où le rose clair et le noir forment un duo aussi séduisant qu’intemporel. Pour simplifier les travaux de plomberie, la douche et le lavabo sont placés sur le même mur et occupent sensiblement le même espace dans une belle symétrie. En toute simplicité, une cloison de verre épurée partage les deux zones.

3. Zone humide

Getty Images

Aménager un grand espace intégrant à la fois la douche et la baignoire est une avenue peu empruntée, mais qui n’est pas sans charme. Il faut alors opter pour des surfaces faciles d’entretien et un revêtement de sol antidérapant.

Dans cet aménagement, on a choisi du béton teint d’une couleur chaleureuse. Cette matière a aussi l’avantage de pouvoir être dotée d’un système chauffant, un must dans la salle de bains.

4. Au carré

Stocksy

Dans cette pièce étroite, il n’était pas aisé de caser tous les essentiels. Les solutions proposées par le designer: une toilette suspendue à réservoir encastré, un meuble-lavabo en porte-à-faux et une palette sobre de noir et de blanc, qui agrandit visuellement le lieu.

On a réussi à insuffler beaucoup de personnalité au décor en posant des carreaux à motifs et une cloison de douche au design graphique.

5. Audace géométrique

Living4Media

Il suffit parfois de peu pour créer un effet saisissant. Ici, en intégrant des carreaux noirs et gris charbon dans le carrelage blanc à effet 3D, on a découpé astucieusement l’espace douche. Parmi les autres idées à piquer: la fenêtre rectangulaire, la spacieuse pharmacie encastrée et la robinetterie anthracite, une teinte hyper tendance.

6. Élégant rangement

Gap Interiors

La bibliothèque encastrée participe pleinement à l’esthétique de cet aménagement classique. On y range les serviettes, mais aussi les bougies et les produits de bain, ce qui invite à la relaxation. On pourrait aussi y placer des plantes et des piles de magazines pour insuffler encore plus de vie et de texture.

7. Punch de couleur

Living4Media

Quand on désire aménager une salle de bains qui ne ressemble pas à celle de son voisin, la baignoire colorée est un choix gagnant. Dans un espace moderne, on optera pour une teinte tendance: terre cuite, jaune moutarde ou noir. Dans un univers plus classique ou de style farmhouse, on puisera dans la palette des bleus et des verts, qui créeront une atmosphère pleine de fraîcheur.

8. Pratique muret

Gap Interiors

Relativement facile à construire, le muret structure l’espace en hauteur. Comme il est possible d’y intégrer des niches et d’y camoufler la plomberie, il peut nous permettre de réduire les coûts de robinetterie si l’on souhaite avoir une baignoire autoportante.

Sur le rebord du muret, on dispose des accessoires utiles, mais aussi des cadres, des plantes et des bougies pour faire de la pièce un univers déco à part entière.

9. Accent bien-être

Stocksy

Adopter l’esprit spa, c’est mettre le bien-être au cœur de l’aménagement de la salle de bains. On sélectionne d’abord une palette de couleurs douces comme le blanc et le bois pâle. Dans ce décor champêtre, on a intégré des éléments noirs qui apportent un contraste intéressant sans nuire à la tranquillité de l’ambiance.

Pour le reste, on mise avant tout sur les accessoires: pont de bain en bois, jolis produits de toilette et objets déco évoquant la nature comme des paniers tissés et des plantes en pots.

10. Mur vedette

Rien de mieux qu’un papier peint pour donner un supplément de style. L’important est de choisir un matériau adapté à l’humidité, comme le vinyle, et de s’assurer que la ventilation est suffisante. On pose le papier peint sur le mur le plus nu de la pièce ou celui vers lequel notre regard convergera naturellement.

D’autres options intéressantes pour habiller un mur: une photo agrandie et imprimée sur un grand panneau d’acrylique, des lattes de bambou ou des lambris en cèdre.

11. Lumière théâtrale

Drew Hadley

Les teintes douces ont souvent la cote dans la salle de bains. Pourtant, les couleurs foncées créent une atmosphère enveloppante, propice à la détente, pourvu que l’éclairage soit efficace.

Pour faciliter le rasage et le maquillage, on mise sur un éclairage puissant de côté, ce qu’offrent les appliques ou, comme ici, les miroirs lumineux, qui gagnent en popularité et qu’on trouve désormais dans toutes les quincailleries.

12. Charme de l'ancien

Living4Media

Poser une vasque sur un vieux meuble récupéré est un moyen intéressant de personnaliser l’espace, qu’il s’agisse d’une petite armoire de style chinois, d’un bahut rustique ou d’une commode ancienne.

Un meuble robuste au grain de bois apparent tranchera agréablement dans un décor actuel. Pour le rendre encore plus fonctionnel, on peut y visser directement des crochets ou un porte-serviette.

13. Meuble futé

Stocksy

En vedette dans nombre de salles de bains d’aujourd’hui, le meuble-lavabo suspendu apporte un côté aérien appréciable tout en rendant l’espace plus pratique. En dessous, on peut glisser de grands paniers tressés garnis de serviettes, de jolies boîtes pour ranger nos réserves de produits ou encore de petits tabourets qui serviront aux enfants, à l’heure du brossage de dents.

14. Vive l'éclectisme

Mindthegap

Et si l’on osait à fond la couleur et les mélanges de motifs? Meuble-lavabo d’une couleur vibrante, revêtement de sol rétro, papier peint à motif luxuriant... Un tel mariage de choc permettra de créer un décor personnalisé, dont le charmant éclectisme surprendra nos invités.

15. Coiffeuse chic

Mike Chajecki

Dans cette élégante salle de bains habillée de papier peint bleu tissé, la coiffeuse s’intègre parfaitement, notamment grâce au miroir et aux appliques, identiques à ceux qu’on a installés au-dessus du meuble-lavabo. On aime la touche de brillance apportée par la quincaillerie au fini laiton qui rehausse l’ensemble.