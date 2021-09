Les 7 plus grands fantasmes des femmes

Si vous pensez que les fantasmes féminins se limitent à une soirée torride sur un lit de pétales de rose, au son d’un hit romantico-quétaine des années 80, détrompez-vous! Une récente étude menée par The Journal of Sexual Medicine a démontré que la plupart des femmes font preuve d’une plus grande ouverture et d’une approche désinhibée et variée en ce qui a trait à leurs désirs sexuels, et ce, sans la moindre culpabilité. Une bonne nouvelle, quoi!

La sexualité du point de vue féminin présentée dans les récents films et séries à succès a certainement contribué à ce que les femmes s’émancipent davantage et s’expriment plus ouvertement sur leurs fantasmes et besoins en matière de sexualité.

Que l’on pense à Cinquante nuances de Grey ou, plus récemment, la série érotique Sex/Life, il y a fort à parier que beaucoup de fantasmes féminins prennent naissance dans ce type de divertissement plutôt que dans la bonne vieille porno.

Ainsi, il n’est pas étonnant de voir l’industrie s’adapter à la clientèle féminine en proposant une pornographie plus éthique, conçue par et pour les femmes via des plateformes et applications telles que Bellesa ou Dipsea.

Vous trépignez d’envie d’en savoir plus? Allez! Voici les 7 fantasmes sexuels les plus courants auprès des femmes. Attention, chaud devant.

1. Le sexe oral

Cela peut sembler être une activité sexuelle courante entre couples, mais force est d’admettre que le sexe oral est un art que maîtrisent principalement les femmes, et que toutes n’ont pas eu la chance de connaître la divine sensation d’un cunnilingus bien donné. Voilà pourquoi il demeure l’un des fantasmes sexuels les plus courants que beaucoup d’entre elles souhaitent voir se réaliser.

2. Les rapports sexuels en public

Il n’est pas question ici de faire l’amour devant une foule, mais plutôt dans des endroits où des gens pourraient vous surprendre en train de batifoler. L’attrait de l’interdit et l’excitation d’être surpris peut faire monter votre libido en flèche!

3. Se faire dominer

Inspiré par Cinquante nuances de Grey, il n’est pas étonnant que l’un des fantasmes les plus courants des femmes d’aujourd’hui soit d’être dominée par leur partenaire sexy. Loin de nous l’idée de le leur reprocher!

4. La réticence

L’idée d’être prise contre leur volonté excite beaucoup de femmes et c’est certainement un fantasme sexuel féminin très courant. Si l’aspect consentement doit impérativement être pris en considération ici, c’est surtout la rudesse du scénario qui est recherché par certaines.

5. Entre filles

Plusieurs sont tentées par l’idée d’embrasser des personnes du même sexe. À la fois amusant et excitant, c’est très probablement une scène que plusieurs hommes aimeraient contempler. Mais il n’est pas question de leurs fantasmes ici. Revenons à nos moutons.

6. L’infidélité

Chut! L’un des fantasmes les plus courants d’une femme en couple est de commettre une infidélité. L’attrait de l’interdit est un excitant sexuel très commun, et ce, même s’il l’infidélité ne devient pas réalité.

7. Le sexe avec plusieurs hommes

Que ce soit un plan à trois ou plus, il s’agit d’un fantasme sexuel que beaucoup de femmes cachent, même à leur partenaire.

N’oubliez pas!

Permettez à votre conjoint et à vous-même de parler ouvertement l’un à l’autre. Soyez à l’aise de discuter de ces fantasmes et voyez ensemble ceux que vous désirez essayer. Surtout, ne prenez pas les fantasmes trop au sérieux, car après tout ils sont ce qu’ils sont : des fantasmes.

Vous souhaitez faire de ces fantasmes sexuels une réalité sans compromettre votre relation ou votre estime personnelle? Dans ce cas, les jeux de rôle sont la solution.

Voilà qui saura certainement ajouter un soupçon de piquant à votre vie sexuelle et qui permettra, à vous et votre partenaire, de vivre de nouvelles aventures.