Une maison moderne et confortable

Autrefois cloisonnée et décorée dans des teintes de brun et d’orangé, cette maison a été complètement transformée par la designer Liza Castro, qui a misé sur la contemporanéité en toute chose.

La designer Liza Castro a eu carte blanche pour réaménager un univers qui n’était pas du tout à l’image de son propriétaire. «J’ai dû revoir l’organisation de chacune des pièces de façon à créer un refuge pratique, confortable et moderne», explique la designer.

Le propriétaire désirait une vaste aire ouverte intégrant un foyer. Il était important pour lui que la cuisine donne sur le salon afin de pouvoir cuisiner tout en regardant la télé. Pour ses quartiers privés, il voulait une chambre spacieuse avec salle de bains et walk-in attenants.

Seule condition: il fallait préserver un ancien élément de la maison, soit l’escalier en marbre qui mène à l’étage. Plusieurs configurations ont été testées, et le résultat final est sans conteste en accord avec ces exigences. «Tout était petit et fermé, précise la designer. Mon mandat a consisté à ouvrir l’espace pour obtenir des aires de vie de belle dimension.»

L'entrée

Pratique! Un rangement intégré permet de garder l’espace toujours ordonné, tandis que le carrelage, beaucoup plus facile d’entretien que du bois, se révèle un bon choix pour le sol d’une entrée. Le papier peint clair habille discrètement le mur du fond.

Aménagement de la maison Liza Castro • Rangement intégré Liza Castro (conception); Cuisines Saint-Vincent (réalisation) • Banc Prunelle • Appliques Iluce Concepts • Papier peint Empire papier peint

Le salon

L’immense canapé bleu électrique, avec ses repose-pieds assortis, est la vedette de l’aire ouverte. Ce mobilier spectaculaire ne pourrait offrir plus d’espace et de confort pour les soirées cinéma. Pour dissimuler l’appareillage audiovisuel, la designer a conçu un rangement bas en noyer – essence qui lie entre elles les pièces du rez-de-chaussée.

Le foyer a été positionné sur le mur de droite, entre le salon et la cuisine. «Ce mur de 23 pieds de long était autrefois doté de petites fenêtres. J’ai proposé au propriétaire d’intégrer des baies vitrées pour agrandir et illuminer l’espace», précise Liza Castro. Offrant une vue impressionnante sur l’extérieur, ces ouvertures architecturales évoquent les lofts new-yorkais. La cheminée, couverte de carreaux de grès cérame, se dépose sur une structure dont la surface fait office de tablette: une composition qui donne de la prestance au décor.

Décoration Carolina Auz • Rangement intégré Liza Castro (conception); Cuisines Saint-Vincent (réalisation) • Habillage du foyer en grès cérame Centura • Canapé et poufs sur mesure Maison Tessier • Fauteuil et repose-pieds Prunelle • Lampadaire EQ3 • Tapis Interface • Revêtement de sol Manuflow

La salle à manger

L’habillage de fenêtre, qui couvre entièrement le mur, donne à la salle à manger une ambiance élégante et feutrée. En guise de buffet, un meuble en porte-à-faux qui n’est pas sans rappeler la structure sous le foyer du salon.

Pour ajouter du panache à un aménagement tout en sobriété, rien de tel qu’un élément de décor inusité, comme ce luminaire doré à la forme singulière.

Buffet et tablettes Liza Castro (conception); Jaklin Paounov (réalisation) • Table et chaises Maison Tessier • Lustre Iluce Concepts • Rideaux Store Spec • Accessoires HomeSense, Mobilia

La cuisine

Comme le proprio déteste les habituels comptoirs-lunch, il a fallu faire preuve d’inventivité pour créer un coin-repas. «J’ai intégré à l’îlot une tablette en noyer en forme en L dont la hauteur est similaire à celle d’une table», explique la designer.

Un éclairage placé au niveau du coup-de-pied de l’îlot habillé de panneaux gris anthracite et d’un comptoir en quartz donne l’illusion qu’il flotte dans l’espace.

Armoires Liza Castro (conception); Cuisines Saint-Vincent (réalisation) • Robinet Batimat • Chaises Maison Tessier • Suspensions Iluce Concepts

L'escalier

Seul élément restant du décor d’origine, l’escalier en marbre a été allégé par l’ajout d’une paroi vitrée. «J’aime la discordance entre la solidité du marbre et la fragilité du verre», dit la designer. À l’étage, une porte coulissante reprend le design de la baie vitrée du salon.

Porte coulissante Portes Sésame • Appliques Iluce Concepts

La chambre principale

Le lit rembourré et la tête de lit fabriqués sur mesure affichent un design contemporain archisobre que viennent animer les accents de bleu. La designer a souligné la présence des poutres du plafond en les teignant d’une nuance similaire à celle du meuble de chevet.

Le mur en béton, réalisé par un artiste peintre et enjolivé de délicates structures métalliques, sépare la chambre du walk-in.

Lit et tête de lit Liza Castro (conception); LDF Design (réalisation) • Mur en béton Aziz Farouk • Literie, couverture et coussins West Elm • Décorations murales et tableau Mobilia

La salle de bains

L’ambiance est harmonieuse et zen à souhait grâce à l’utilisation d’une palette de noir, de blanc et de gris. Pour assurer la cohérence, le meuble-lavabo est en noyer; il ajoute une touche chaleureuse dans cet univers épuré. Seul accent de couleur, de belles plantes vertes qui se plaisent dans le climat particulier d’une salle de bains.

Meuble-lavabo Liza Castro (conception); Cuisines Saint-Vincent (réalisation) • Lavabos et robinetterie Batimat

Le cellier

Le proprio a fait appel à des spécialistes pour réaliser un cellier esthétique et de qualité. Les bouteilles sont bien mises en valeur sur les tablettes tantôt droites, tantôt légèrement obliques. En alternant les bouteilles debout et couchées, on évite la monotonie d’une composition linéaire. Des insertions de bois brisent l’effet un peu froid du métal et du verre.

Réalisation 12° en Cave

La piscine

Agrémentée d’une œuvre grand format en mosaïque, la pièce sert aussi de gym. Le plafond a été réalisé avec de l’acrylique. Ses courbes élancées évoquent le mouvement des vagues. Au départ en céramique, le sol est maintenant couvert d’un revêtement moderne fait de granules de quartz naturels combinés à de la résine, un matériau qui supporte bien l’eau.

Revêtement de sol Quartz Carpet • Œuvres murales en mosaïque Jordi Bonet