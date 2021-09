ENTREVUE

Des nouvelles de Lydia Bouchard

Après une pause d’un an à cause de la pandémie, c’est le grand retour de Révolution sur les ondes de TVA, le dimanche 19 septembre à 19h30. Pour nous parler ce qui nous attend cette saison, on s'entretien avec Lydia Bouchard, l'une des maîtres de l'émission. On en profite pour prendre de ses nouvelles au passage, après une année particulière.