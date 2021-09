RECETTE: Saumon croustillant

RECETTE - Essayez cette superbe recette facile de Saumon croustillant, concoctée par Chef Jonathan Garnier à Salut Bonjour le 17 septembre 2021. Recette présentée par SB cuisine Zeste en collaboration avec Maille. Rendez-vous sur maille.ca/fr pour voir d'autres recettes.

SAUMON CROUSTILLANT

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

400 gr (13 1/2 oz) filet de saumon

90 ml (6 c à table) mayonnaise de Dijon Maille

60 ml (4 c. à table) mayonnaise de Dijon à l’ancienne Maille, pour garnir l’assiette

125 ml (1/2 tasse) parmesan, râpé

250 ml (1 tasse) chapelure panko

Les garnitures

1 échalote, hachée

1.5 L (6 tasses) brocoli en morceaux

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) miel

1 gousse d’ail, hachée

125 ml (1/2 tasse) vin blanc

Sel et poivre au goût

4 portions de riz basmati, cuit

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger le parmesan et la chapelure panko.

ÉTAPE 3

Sur le plan de travail, tailler le saumon en lanières de 1’’ d’épaisseur.

ÉTAPE 4

Enrober de mayonnaise de Dijon Maille, puis rouler dans le mélange préparé de chapelure, les lanières de saumon.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir le saumon et laisser cuire au four, 15 minutes, le temps que la chapelure sur le saumon soit croustillante et dorée.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans une poêle chaude, faire revenir l’échalote et le brocoli dans un peu d’huile, 3 à 4 minutes.

ÉTAPE 7

Ajouter le miel, l’ail, le vin blanc, et mélanger. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 8

Dans chaque assiette, déposer un peu de mayonnaise de Dijon à l’ancienne Maille, puis répartir le brocoli, le riz basmati et le saumon croustillant.