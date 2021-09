Des délicieux crus rares et très peu connus

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc ligérien à 20$ fait de sauvignon et de chardonnay à ne pas manquer !

Cheverny 2020

Domaine de Montcy

Loire - France

Code : 14211167

Prix : 19,85 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : Un filet de sole, de morue ou de tilapia et son riz safrané.

L'appellation Cheverny en Touraine est assez méconnue. On y retrouve toutefois de très jolies trouvailles. En voici un très bon exemple avec ce blanc offrant droiture, mordant et tension. Sans le comparer à grand Sancerre ni à un Pouilly-Fumé, celui-ci propose un fruité net, vif et bien énergique. Les poissons à chair blanche ainsi que de nombreux fruits de mer en coquillage lui rendront très bien honneur à table. Consommez le flacon au courant des 2-3 années suivant son achat.

2. Une syrah rhodanienne issue d'une culture bio tout simplement irrésistible

Côtes du Rhône 2018

Nobis - Domaine de l'Écu

Rhône - France

Code : 14446601

Prix : 22,65 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : Votre meilleure pizza maison bien garnie. Et n'oubliez pas de bien la «plomber» d'olives noires pour maximiser la symbiose avec cette syrah du Rhône!

Miam, oh que WOW ! C'est exactement ce que nous nous sommes dit en se mettant le nez dans le verre de ce coloré et bien parfumé vin nature des Côtes du Rhône ! Si tout comme moi, vous aimez les engageantes et expressives syrah de climat frais, vous succomberez au charme immédiat de ce rouge du vieux continent européen. Il s'agit d'une cuvée qui a été conçu de façon anecdotique et qui entre sur notre marché au compte-goutte. Alors faites vite, car au moment d'écrire ces lignes, pas moins de 115 succursales en avaient en stock à travers la province. Dans une semaine, il sera probablement trop tard. Cette bouteille sera à boire dans les 2-3 années à venir.

3. Un rouge toscan qui nous a séduit les papilles en moins de deux

IGP Toscana 2019

Non Confunditur - Argiano

Toscane - Italie

Code : 11269401

Prix : 22,70 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : Une brisket ou une macreuse de bœuf et sa poêlée de légumes racines sautés au beurre.

Ce juteux et diablement réussi assemblage de cabernet, de merlot, de sangiovese et de syrah vous en mettra plein les papilles et plein les babines. Une fiole italienne qui est belle en dehors comme en dedans! C'est savoureux, envoûtant, goûteux et le produit en offre beaucoup pour seulement 22-23 dollars. Le domaine Argiano propose de nombreuses autres cuvées de haute voltige en SAQ. Celle que je salue ici pourra effectuer une sieste d'au moins 4-5 ans dans votre réserve.