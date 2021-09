Voici comment la prochaine pleine lune pourrait vous influencer

Pour accueillir l’équinoxe d’automne, le ciel nocturne du 20 au 21 septembre nous offrira un spectacle des plus grandioses : une divine Pleine Lune des récoltes (Harvest moon) dans un firmament étoilé complètement dégagé. Préparez-vous! Son énergie sera particulièrement chargée en émotions et en créativité, permettant ainsi d’accéder aux faces cachées de votre être, nécessaires pour manifester votre plein potentiel. Faites place à votre intuition!

À lire aussi : Astrologie : les meilleurs livres à avoir

Pleine Lune en Poissons

Ce cycle lunaire de 28 jours a débuté avec la nouvelle lune en Vierge du 6 septembre et se termine par une Pleine Lune dans le signe mystique et rêveur du Poissons. Peut-être avez-vous passé le début du mois à planifier, à fixer des intentions ou à travailler à la prochaine étape de votre voyage pour mieux vous rapprocher de vos rêves.

Avec cette Pleine Lune en Poissons, il est temps de faire une pause, de réfléchir aux dimensions de votre être qui sont en ébullition, et de permettre la dissolution de ce qui n’est plus nécessaire à votre espace, de libérer tout ce qui pourrait vous déconnecter de l’état d’esprit ou de l’espace émotionnel nécessaire pour manifester ce que vous souhaitez, explique Karine Ricard , astrologue intuitive et coach en empowerment conscient.

«Cette pleine lune est très généreuse en ressenti, en connexions. Ne vous mettez pas de pression sur comment se présentent les messages. Laissez-les plutôt vous rejoindre, vous atteindre. Lâchez prise, résistez à l’envie de vouloir tout contrôler.» - Karine Ricard

Célébrez tout le chemin parcouru

Consacrer du temps à la rédaction d’un journal, à la méditation ou à des exercices de respiration la nuit de la pleine lune est un moyen sûr de maintenir l’énergie élevée. Si vous sentez que votre énergie commence à diminuer, faites une liste de gratitude! C’est un moyen infaillible d’éviter une spirale descendante.

Une dernière chose à noter à propos de cette Pleine Lune en Poissons est qu’elle est liée à la Nouvelle Lune en Poisson du 13 mars 2021. Vérifiez votre calendrier ou votre journal pour repérer les objectifs ou intentions vous vous étiez fixés, ou alors quels projets vous avez entamés à ce moment. Cette Pleine Lune vous apportera un retour d’information ou même le point culminant de ce sur quoi vous travailliez depuis. Vous êtes plus près de réaliser vos rêves que vous ne le pensez.

À lire aussi : Les 4 signes zodiaques les plus fidèles

Laissez-vous porter par la vague

Comme vous profiterez de cette Pleine Lune pour réfléchir, intégrer et rectifier le tir, le Scorpion, le Capricorne, les Poissons, le Cancer et le Taureau ressentiront l’énergie de cette lune de la manière la plus encourageante. Utilisez cette opportunité à bon escient et rêvez grand!

Aux Gémeaux, Vierges et Sagittaires : Soyez indulgents avec vous-mêmes. Vous n’aimez peut-être pas la sensation de flottement de vos émotions, mais ce sont elles qui forgent votre réalité. Les honorer décuplera votre pouvoir de manifestation.

Observez vos sentiments, laissez-vous porter par les émotions, laissez-les vous traverser, ancrez-vous dans votre essence sans craindre d’être submergé. Car c’est lorsque l’on s’arrête un moment que l’on peut vraiment voir ce qui se présente à nous. Bonne nouvelle : le meilleur est à venir!