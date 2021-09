RÉVOLUTION

Des candidats que vous connaissez sont de retour!

C'est un retour en force pour l'émission Révolution, après une absence prolongée due à la pandémie. Le dimanche 19 septembre, nous avons retrouvé Sarah-Jeanne Labrosse ainsi que les Maîtres Lydia Bouchard, Jean-Marc Généreux et Les Twins Larry et Laurent Bourgeois, émerveillés devant les prestations des candidats de cette troisième saison. En plus des nouveaux visages, vous avez sans doute reconnu des danseurs familiers. Sabrina Cournoyer s'est entretenue avec le trio Yoherlandy, Rahmane et Cindy ainsi qu'avec Justin, qui sont de retour à Révolution cette année.