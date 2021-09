MAISON & FAMILLE

Comment responsabiliser nos enfants?

Jean-François Baril s'est penché sur cette épineuse question des tâches à effectuer par nos enfants à la maison. Sur papier, ça semble simple, mais dans le quotidien c’est plus difficile! Entre l'école, le sommeil, les activités et les amis, ils n'ont pas toujours beaucoup de temps, mais surtout... ça ne leur tente pas! Alors, on fait le tour de la question: responsabiliser ses enfants, oui ou non? Et si oui, qu’est-ce qu’on leur fait faire? Puis à partir de quel âge? Jean-François nous partage des conseils pour responsabiliser nos enfants et nous parle également des Repas WeCook, qui lui donnent un bon coup de main. Pour plus d'informations, visitez repaswecook.ca.