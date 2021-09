ENTREVUE

Patrice Godin se dévoile dans un nouveau livre

On apprécie déjà grandement Patrice Godin, le comédien. Mais on apprend de plus en plus à découvrir Patrice Godin, l’auteur. Il vient d’ailleurs de publier Toutes les vies possibles – carnets minimalistes, une œuvre très intimiste où il parle, entre autres, de sa mère biologique. Nous parlons avec lui de ce nouveau livre, dans lequel il se dévoile plus que jamais, et de ses projets du moment, dont l'émission Rencontres au sommet.