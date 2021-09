SI ON S'AIMAIT

Comment aller au-delà des apparences? Avec Louise Sigouin

Cette semaine à l'émission Si on s'aimait, on voir la chimie se développer entre Audrey et Dominic. Pourtant, le style vestimentaire de Dominic aurait pu freiner Audrey au début. Est-ce que l'apparence peut apporter des blocages insurmontables? La sexologue Louise Sigouin nous donne des conseils pour aller au-delà de la première impression. Elle nous explique aussi comment bien exprimer nos réticences pour apprendre à mieux se connaître et approfondir nos connexions. Finalement, elle explore les inconforts qui viennent avec briser nos patterns amoureux.

