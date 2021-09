15 hébergements magnifiques où passer la nuit en Nouvelle-Écosse

Maison flottante, dôme perché, chalet chic, hôtel 5 étoiles, auberge chaleureuse ou camping sauvage, les endroits où réserver une nuit en Nouvelle-Écosse sont aussi variés que les activités que cette province canadienne propose. Ce qui en fait une destination de vacances de choix!

Puisque les aventures et les possibilités sont infinies (ou presque!) en Nouvelle-Écosse, voici 15 hébergements où passer vos prochaines vacances:

Le dépaysement des campings et glampings:

1. oTENTik

Tourism Nova Scotia / Photographe: Acorn Art Photography

Le lieu historique national de Grand-Pré est un endroit chargé d’émotions pour les habitants de la communauté acadienne. Les touristes peuvent le découvrir à leur rythme grâce aux 8 hébergements oTENTik (amalgame entre tente et cabine rustique) implantés dans ses champs.

2. Vignoble Authentic Seacoast

Contributed

Pour du camping de luxe, le vignoble Authentic Seacoast est la destination tout indiquée: vous séjournerez dans une grande yourte confortable au cœur du vignoble, à quelques pas de la mer dans la baie de Chedabucto. Chaque yourte possède ses chaises, table à pique-nique BBQ, foyer extérieur, toute la vaisselle nécessaire ainsi que l'internet sans-fil. Un sauna au bord de la mer complète l'offre de services.

3. Oasis

Parcs Canada

Pour du camping plus sauvage, ponctué de balades sur l’eau ou de séances de pêche, optez pour les hébergements Oasis, situés au parc national et lieu historique Kejimkujik. Il s’agit de duplex en forme de gouttes, juchés sur pilotis et dotés d’une mezzanine avec hamac. Endormez-vous en admirant les étoiles!

Le charme des Bed & Breakfast :

4. Inn at Grand Pré Winery

Domaine de Grand Pré Winery

Construit en 1828, puis rénové dans le respect du patrimoine, le Inn at Grand Pré Winery propose un hébergement douillet et chaleureux, en plus d’être ouvert jusqu’au 31 décembre 2021. Une fois sur place, réservez une table à son réputé restaurant Le Caveau: en 2011, il a été nommé l’un des 20 meilleurs restaurants vinicoles au monde par Wine Access.

5. Train Station Inn

PHOTOGRAPHE: daveyandsky

Pour faire un saut dans l’histoire, dormez au Train Station Inn qui offre une expérience d’auberge de campagne unique avec ses fourgons et son mobilier d’inspiration ferroviaire.

6. Kitch’Inn

TOURISM NOVA SCOTIA / PHOTOGRAPHE: RYAN WILLIAMS

Si vous préférez un retour à la modernité, passez plutôt un séjour au Kitch’Inn. Vous aimerez son décor contemporain et recherché, ses grandes suites, sa literie de luxe et ses petits déjeuners alléchants. Si vous avez un petit creux, rendez-vous sur la terrasse pour savourer une pizza gourmande cuite dans le four à bois.

L’unicité des dômes:

7. Valley Sky Luxury Camping

Contributed

Situés dans la vallée d’Annapolis, les dômes de Valley Sky Luxury Camping sont d’un tel chic qu’on se croirait dans un hôtel 5 étoiles. Ils proposent 430 pieds carrés d’espace de vie, comprenant des équipements modernes et de la tranquillité en pleine nature.

8. Archer’s Edge Luxury Camping

TOURISM NOVA SCOTIA / PHOTOGRAPHE: DEAN CASAVECHIA

Vous pouvez également loger dans l’un des dômes entièrement équipés – notamment avec douche et cuisinette – du Archer’s Edge Luxury Camping. Ils offrent une vue imprenable sur l’océan et à quelques minutes de l’hébergement se trouvent des pistes cyclables, des sentiers pédestres et des plages.

9. Deep Sky Eye Observatory

Jake Brenner @jakesescapes

Grâce aux dômes à plafond transparent du Deep Sky Eye Observatory, il est possible d’observer la beauté du ciel. Si vous le désirez, un guide astronome pourra même vous aider à reconnaître les différents éléments à l’aide d’un télescope. Puis, glissez-vous sous votre couette bien chaude et endormez-vous en comptant les étoiles.

Les hébergements sur le bord de mer:

10. Quarterdeck Beachside Villas & Grill

TOURISM NOVA SCOTIA / PHOTOGRAPHE: PATRICK ROJO

Le Quarterdeck Beachside Villas & Grill est l’un des trésors cachés de la Nouvelle-Écosse. Perchées sur la spectaculaire plage de Summerville, les 13 villas disponibles pour location sont luxueuses et ont un accès direct à la plage.

11. White Point Beach Resort

TOURISM NOVA SCOTIA / PHOTOGRAPHE: HomeDRONE Photography

En plus de proposer des chambres à même son hôtel, le White Point Beach Resort offre la possibilité de louer des maisons séparées pour davantage d’intimité. À l’intérieur de l’hôtel, vous trouverez une piscine chauffée et un sauna, alors qu’à l’extérieur, vous pourrez emprunter une chaloupe ou jouer au tennis.

12. Inverary Resort

PHOTOGRAPHE: Lora Pope @explorewithlora

Situé au cœur de la magnifique île du Cap-Breton et à proximité de la célèbre piste Cabot, le Inverary Resort est un lieu paradisiaque. Son emplacement au bord de l’eau et son centre d’aventure permettent plusieurs plaisirs nautiques dont le kayak, la planche à pagaie et le bateau ponton.

Les gîtes uniques:

13. Compass Distillers

TOURISM NOVA SCOTIA / PHOTOGRAPHE: James Ingram

Localisée dans le quartier historique North End d’Halifax, la tour Compass Distillers abrite un bar à cocktails ainsi qu’une distillerie artisanale qui produit des rhums, des vodkas, des gins et autres spiritueux. Il y a également un condo privé où vous pourrez dormir!

14. Ketch Cottage

Contributed

Reposez-vous aux sons des douces vagues de la rivière LaHave en séjournant dans le Ketch Cottage, une habitation flottante au décor contemporain. Vous serez seulement à 15 minutes du musée de Fort Point, de boutiques d’artisans, de distilleries, d’établissements vinicoles et de la boulangerie LaHave.

15. Trout Point Lodge

Auberge raffinée, le Trout Point Lodge se trouve au cœur de la biosphère Southwest de Nova de l’UNESCO. Les options de déjeuner comprennent un pique-nique gastronomique et un panier-repas, alors que les dîners de table d’hôte sont renouvelés chaque jour. L’observation des baleines et la visite de musées attrayants s’organisent facilement à partir de cet hébergement.

Vous savez maintenant où vous souhaitez passer la nuit lors de vos prochaines vacances en Nouvelle-Écosse? Visitez le site de Tourisme Nouvelle-Écosse pour planifier le reste de votre séjour!