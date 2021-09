INSPIRATION: Une aînée en forme et un motiviateur qui change des vies

LE 9H15 - Isabelle Racicot nous parle de Joan MacDonald et de Charles Côté, deux personnes inspirantes.

Une aînée en forme et un motiviateur qui change des vies

Isabelle Racicot nous présente deux personnes inspirantes.

Joan MacDonald

Joan MacDonald a 74 ans. Suite à des problèmes de santé, elle s’est mise à l’entrainement à 70 ans. Elle a documenté le tout sur Instagram et est maintenant suivie par 1,4 million de personnes. Elle est une inspiration au quotidien et son message est qu’il n’est jamais trop tard pour se mettre en forme et qu’un petit peu à tous les jours peut faire une énorme différence. Elle a son propre site où on peut voir ses entrainements.

Charles Côté

Charles est un entrepreneur et un coach/motivateur qui a un parcours assez particulier et qui est l’auteur du balado « Drôlement inspirant ». Son balado est tellement populaire que dans le dernier mois, il est passée de la 25e position du palmarès des 200 meilleurs podcasts au Canada, toutes catégories confondues, à la 2e place en 1 semaine. À 25 ans seulement, il inspire des milliers de personnes au quotidien!