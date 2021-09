Une maison patrimoniale complètement rénovée au centre-ville de Montréal

Située à deux pas du Musée des beaux-arts de Montréal, cette maison en rangée construite en 1925 avait besoin d’amour. Il a fallu deux ans et demi à l’équipe de la firme Le Borgne Rizk Architecture pour transformer les deux étages de 980 pi2 et le sous-sol sombre en un écrin de lumière où règne une douce harmonie. Plusieurs clins d’œil aux artisans d’hier soulignent la richesse patrimoniale de la demeure.

C'’est en comparant sa maison à une femme élégante que la propriétaire des lieux a expliqué sa vision à l’architecte Amani Rizk. «Pour elle, la beauté d’une femme se mesure à sa capacité de se mettre en valeur sans porter énormément de maquillage ou de bijoux. Parfois, une simple robe noire et un collier suffisent. Nous avons donc travaillé avec subtilité et finesse pour revitaliser la maison.

Elle avait été négligée dans les dernières années. Nous avons dû intervenir beaucoup tout en restant sobres, car nous souhaitions que le volume et la lumière parlent d’eux-mêmes», explique l’architecte.

L’une des interventions majeures a consisté à remplacer toutes les moulures des lieux. Elles ont été redessinées et produites de manière artisanale en respectant une certaine hiérarchie de tailles, celles du premier étage étant plus grandes que celles du deuxième. Des moulures ont aussi été ajoutées en hauteur pour adoucir la ligne entre les murs et le plafond. «Nous sommes parvenus à recréer les magnifiques moulures arrondies typiques des années 1920», précise Amani Rizk.

L'entrée

Drew Hadley

Les matières naturelles et les teintes claires composent une entrée invitante. Les barreaux en fer forgé, la rampe en bois et le tapis courant sur les marches rappellent les caractéristiques des balcons et escaliers extérieurs si représentatifs de l’architecture montréalaise. Le nouveau parquet de minces lattes de merisier rend hommage à l’original.

Aménagement Le Borgne Rizk Architecture • Escalier Construction Ville-Marie • Plancher Barwood Pilon • Tapis en jute Bouclair • Banc antiquité

Le salon

Drew Hadley

Le salon, tout simple, dégage une impression de chaleur et de convivialité. «Nous avons surtout concentré nos efforts sur le foyer en briques, qui était très massif. Maintenant habillé de béton blanc, il donne l’impression de flotter», explique Amani Rizk. Touche de raffinement, le marbre blanc s’est invité sur le manteau de cheminée ainsi que sur le plancher, en guise de dalle de protection.

Drew Hadley

Canapés, table basse Cloud, lampadaire, porte-revues et chaise Harp (à côté du foyer) Maison Prunelle • Table d’appoint en bois La Baie d’Hudson • Foyer Stûv America • Fenêtres Lepage Millwork et Les Industries Martin • Moulures Le Borgne Rizk Architecture (conception); Construction Ville-Marie (réalisation) • Tapis Viana

La cuisine

Drew Hadley

Rien n’avait bougé dans la cuisine originale, outre quelques rénovations mineures dans les années 1980. «La pièce n’était aucunement fonctionnelle et elle était très sombre. Nous l’avons décloisonnée, puis nous avons décidé d’y ajouter un mur de rangement complet et une péninsule.

Grâce à ce gain de place, nous avons pu nous permettre d’habiller les murs d’étagères ouvertes, ce qui allège grandement l’espace et le fait même paraître plus grand», souligne Amani Rizk. En plus de sa magnifique fenêtre, la cuisine a comme point focal son immense hotte immaculée. «Nous en avons fait un petit monument», explique l’architecte.

Drew Hadley

Conception Le Borgne Rizk Architecture • Réalisation Les Meubles Daviault • Céramique Céragrès • Robinetterie Hansgrohe • Chaise de comptoir et oiseau en bois Maison Prunelle

La salle à manger

Drew Hadley

Le mobilier de la salle à manger au look scandinave reflète bien le désir de simplicité qui a présidé tout au long des rénos. Le tapis coloré, autrefois placé au salon, est un souvenir de longue date des propriétaires.

Amani Rizk et son équipe ont inondé les lieux de lumière grâce à un système de portes rabattables qui donnent accès au coquet balcon. Faite de plâtre, la rosace du plafond ajoute un cachet chic et discret à la pièce.

On aime: la machine à écrire et le globe terrestre rétros, des touches ludiques qui animent le décor.

Table et buffet Mobilia • Chaises Triede Design • Suspension Montréal Luminaire & Quincaillerie • Bol en céramique Aline Bertin

La chambre d'amis

Drew Hadley

La maison compte trois chambres. Outre celle des occupants, l’une d’elles est réservée aux amis de passage, tandis que l’autre a été transformée en walk-in. «On a laissé la vedette au très beau lit que possédait déjà la cliente. On a seulement ajouté une chaise et une table discrètes pour créer un petit coin lecture.

Cette pièce respire la lumière, entre autres grâce à ses rideaux blancs aériens qui touchent le sol. Lorsque vient un coup de vent, l’effet est magnifique», explique Amani Rizk.

Drew Hadley

Table de chevet West Elm • Chaise et peau de mouton Maison Prunelle • Habillage de fenêtres Hunter Douglas • Réalisation du walk-in Les Meubles Daviault

La salle de bains

Drew Hadley

Autre clin d’œil à l’année de construction de la maison, cette salle de bains n’est pas sans rappeler celles que l’on voyait dans les années 1920, dans la métropole. «Puisque nous avions la chance d’avoir un walk-in avec énormément de rangement, nous avons pu créer une salle de bains qui n’en contient pratiquement pas», explique Amani Rizk. Il a suffi d’installer deux pharmacies à porte miroir pour suffire aux besoins des occupants.

Une autre salle de bains située à l’étage possédant déjà une grande baignoire, on a installé seulement une douche dans cette pièce. «C’est une douche assez spacieuse. Nous sommes fiers d’avoir fait de cet espace restreint un endroit qui respire», conclut l’architecte.

Drew Hadley

Conception du meuble-lavabo sur mesure La Borgne Rizk Architecture • Piètement du meuble Palmer Industries • Lavabos Kallista • Céramique Ramacieri Soligo • Robinetterie Horus • Luminaires Montréal Luminaire & Quincaillerie • Habillage de fenêtre Hunter Douglas