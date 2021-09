Les hommes ont plus de fantasmes, en parlent avec plus d’intensité et fantasment davantage sur les aventures extraconjugales que les femmes . C’est ce que révèle une récente étude sur la nature des fantasmes, publiée dans le Journal of Sexual Medicine.

Pour en savoir un peu plus sur ce qui nous excite sexuellement, des chercheurs de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal ont demandé à 1517 adultes québécois (799 hommes et 718 femmes, majoritairement hétérosexuels) de répondre à un questionnaire sur leurs fantasmes sexuels et de décrire en détail leur fantasme préféré.

Alors, est-ce que le classique «trip» à trois figure toujours parmi les plus grands fantasmes des hommes? Voyons voir.

La domination

Un peu d’action à la «50 nuances de Grey» avec un.e partenaire consentant.e peut être très amusante. Pour certains hommes, l’idée de marier la douleur au plaisir ou d’exercer un contrôle total sur leur partenaire est sexuellement excitante. Oui, les hommes aiment être aux commandes et si, pour une raison ou une autre, ils n’obtiennent pas tout ce qu’ils veulent dans le monde extérieur, c’est dans la chambre à coucher qu’ils se permettront parfois d’être en contrôle de tout ce qui se passe sous la couette. Un rapport sexuel légèrement brutal, un soupçon de domination ou même un petit bondage shibari peuvent procurer du plaisir à la plupart des hommes.

La soumission

Aussi classique que cela puisse paraître, c’est l’une des choses les plus sexy qu’un homme puisse désirer. Si le quotidien professionnel d’un homme lui impose parfois d’être en contrôle de tout, il peut peut-être trouver sexuellement excitant que son ou sa partenaire prenne les devants au lit. Les hommes fantasment sur le fait d’être dominés sexuellement lorsqu’ils en ont assez d’être aux commandes, que ce soit au boulot ou dans la chambre à coucher.

Le voyeurisme

Les mecs sont naturellement des êtres visuels. Ils aiment regarder. Il n’est donc pas étonnant que la porno connaisse tant de succès auprès de la gent masculine. En général, le voyeurisme trône au sommet de la liste des fantasmes sexuels des hommes. Il peut être associé à d’autres fantasmes comme regarder son ou sa partenaire avec un.e autre ou observer d’autres personnes s’adonner aux plaisirs de la chair. Sans surprise, beaucoup d’hommes sont très émoustillés à l’idée de regarder une femme donner du plaisir à une autre.

Faire l’amour à un.e inconnu.e

Il semble qu’un pourcentage assez important d’hommes fantasment sur une rencontre amoureuse avec une personne qu’ils ne connaissent ni d’Ève ni d’Adam. Effectivement, près de deux hommes sur trois ont indiqué fantasmer sur le fait de faire l’amour avec un.e inconnu.e. «Enchanté. Chez toi ou chez moi?»

Le plan à trois... ou à plusieurs!

Une bonne vieille orgie, ça vous dit? 75% des hommes fantasment sur l’idée d’avoir une relation sexuelle avec plus d’une personne à la fois. La plupart du temps, toutes les personnes impliquées dans l’orgie imaginaire sont des femmes. La bi-curiosité étant moins présente chez les hommes, ils aiment parfois s’imaginer entourés de femmes nues, donnant et recevant du plaisir pendant des heures, voire même des jours.

Faire l’amour dans un endroit public

Avoir un rapport sexuel en public sans se faire remarquer est l’un des fantasmes les plus courants chez les hommes, pour qui l’attrait de l’interdit est souvent source d’excitation. S’embrasser à bouche que veux-tu ou même se tripoter sur la rue, ça passe encore, mais s’adonner à de réels rapports sexuels en public reste un geste répréhensible par la loi. Ainsi, le fait de fantasmer de faire l’amour en public et de s’en tirer en toute impunité implique une notion de risque que plusieurs trouvent des plus excitantes.

En conclusion

Rappelez-vous que les fantasmes sexuels font partie intégrante d’une vie sexuelle saine. Prenez votre courage à deux mains et parlez de vos désirs et envies avec votre partenaire. Qui sait, peut-être aurez-vous des fantasmes sexuels communs que vous voudrez prendre plaisir à explorer.