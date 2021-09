Bol Bouddha de tofu épicé à la coréenne

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15-20 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

454g (1 lb) de tofu nature extra ferme

2 c. à soupe (30 ml) de pâte de piment coréen Gochujang

2 c. à soupe (30 ml) de miel blond

1 c. à soupe (15 ml) de miso

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre haché

GARNITURES

1 conserve (540 ml) de pois chiches égouttés et rincés

2 petits concombres libanais

1 carotte (moyenne) coupée en julienne

2 radis

1⁄2 tasse (125 ml) de petits piments biquinho

CROUSTILLES

2 tasses (500 ml) de petites feuilles de kale mauve

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) de sel de céleri

VINAIGRETTE CRÉMEUSE

1 tasse (250 ml) de mayonnaise

2 c. à soupe (30 ml) de tahini

1 lime, jus et zeste

1 c. à thé (5 ml) d’ail haché

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre haché

1 c. à soupe (15 ml) de sauce soya

1⁄2 bouquet de coriandre

MODE DE PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 375°F (195°C).

Étape 2 : Dans un bol, concasser la brique de tofu avec vos mains puis parfumer avec le mélange de pâte de piment, de miel, de miso et de gingembre haché. Bien mélanger et étaler sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et enfourner pour 12 à 15 minutes jusqu'à ce qu’il devienne croustillant.

Étape 3 : Pour les chips de kale, mélanger les feuilles de chou avec l’huile et le sel de céleri, puis étaler sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Enfourner de 8 à 12 minutes à 375°F.

Étape 4 : Par la suite, mélanger au fouet dans un bol tous les éléments de la vinaigrette crémeuse et réserver dans une pipette (bouteille à pression) pour le service.

Étape 5 : Tailler ensuite les légumes (tranches fines de radis et de concombre, juliennes de carotte) et tailler les petits piments en demis.

Étape 6 : Pour le montage, disposer les pois chiches dans le fond des bols, et garnir avec les légumes frais. Ajouter ensuite le tofu épicé et les croustilles de kale. Garnir ensuite de la vinaigrette puis la coriandre et servir aussitôt.