MAISON & FAMILLE

Le mythe de la mère parfaite, avec Anaïs Guertin-Lacroix

La pression que les mères subissent et s'imposent peut parfois avoir un grand impact sur leur façon d’agir et sur leur santé mentale. Anaïs Guertin-Lacoix avait envie d'aborder ce sujet et de nous déculpabiliser de ne pas être irréprochable! Elle déconstruit le mythe de la maman parfaite et nous parle de ses répercussions sur la santé des mamans.