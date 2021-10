5 bricolages pour célébrer l'automne

Lorsqu'il s'agit du changement de saison, il n'y a rien de plus excitant que le passage de l'été à l'automne. Alors que nous transitionons doucement vers le temps plus frais avec des vêtements plus chauds, beaucoup d'entre nous sentent aussi l'appel de la créativité et des passe-temps réconfortants. L'automne est une période propice à tout cela et au retour à la routine, ce qui en fait l'occasion idéale pour retrouver votre table de bricolage avec ces projets DIY qui s'inspirent des feuilles d'automne qui tombent, les teintes plus chaudes qui colorent joliment la saison.

À lire aussi : Voici comment donner effet terracotta à vos vieux vases

Guirlande de feuilles d’automne

living4media

Une fois trempées dans la cire, les feuilles colorées peuvent être conservées toute la saison et même plus. Suspendues en guirlande devant une fenêtre, elles sont parfaites pour accueillir vos invités. Pour commencer, faites fondre lentement la cire d'abeille blanchie au bain-marie ; ne laissez jamais la cire bouillir. Plongez les feuilles dans la cire, une par une, en les tenant par la tige. Secouez délicatement l'excédent de cire. Suspendez les feuilles à des pinces à linge pour les faire sécher. Certaines peuvent être trempées à nouveau, selon le résultat souhaité ; laissez sécher entre les couches. Suspendez les feuilles terminées au bout de brins de ficelle de jute que vous accrocherez ensuite le long d'une branche.

Bougeoir à la cannelle

La cannelle est l'une des premières épices qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on pense à la saison froide, et à Noël. Ce bougeoir à la cannelle peut donc être une façon chic de rehausser la décoration de votre maison à l'approche des fêtes. Pour y arriver, rien de plus simple! Il suffit de coller des bâtonnets de cannelle sur le pourtour d'une bougie ou d'un bougeoir en verre à l'aide d'un peu de colle chaude. Laissez refroidir la colle, puis nouez une ficelle de jute ou un ruban autour des bâtonnets de cannelle en guise de touche finale!

Feuilles encadrées

living4media

Avec l'automne vient l'un des plus grands spectacles artistiques de la nature : le changement de couleurs des feuilles. Lors de votre prochaine randonnée automnale, pensez à ramener chez vous quelques pièces de cette œuvre d'art naturelle - les feuilles elles-mêmes - pour les préserver et les encadrer.

Photophores feuilles d’automne

Ramenez les magnifiques couleurs de la saison dans votre décoration intérieure avec ces jolis photophores à feuilles d’automne. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d’un pot Mason, d’un peu de Mod Podge, d’un pinceau éponge et de quelques feuilles colorées. Commencez en appliquant une fine couche de Mod Podge sur une section du pot. Lors que la texture devient collante, apposez une feuille, puis recouvrez-la de Mod Podge à l’aide du pinceau éponge. Répétez jusqu’à ce que le pot soit recouvert de feuilles, puis laissez sécher. Décorez d’un brin de raffia, déposez-y une chandelle et admirez le résultat!

À lire aussi : 6 façons de réchauffer sa maison avec la déco

Couronne de glands de Chêne

Si vous arrivez à ramasser assez de glands de Chêne avant que les écureuils et les cerfs ne les mangent, vous pourrez fabriquer cette jolie couronne pour décorer la porte d’entrée cet automne. Notez que les glands doivent être nettoyés, séchés et cuits 45 minutes à 200 ̊F avant d’être utilisés pour ce projet. À l’aide d’un pistolet à colle chaude, fixez un à un les glands sur une couronne de vigne ou de styromousse, puis vaporisez de vernis polyacrylique. Aposez une boucle de ruban et/ou quelques branches de sapinage et le tour est joué!