ENTREVUE

Au lac D’Amour: nouveau livre de Sarah-Maude Beauchesne

L’auteure Sarah-Maude Beauchesne a su grâce à sa plume sensible conquérir le cœur de nombreux lecteurs et lectrices. C’est donc avec enthousiasme que le public attendait son plus récent roman intitulé Au lac d’Amour. Elle veut, à travers ce dernier, faire du bien, amener de la chaleur humaine en légèreté. On en parle davantage avec elle dans cette entrevue.