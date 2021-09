ENTREVUE

Anthony Kavanagh lance son premier EP Finally

Après 30 ans d’attente, Anthony Kavanagh présente son premier EP! Ce projet musical anglophone nous plonge dans les dix dernières années de sa vie:

amour, paternité, poursuite de ses rêves, solitude, démons. Il s’être hissé au palmarès canadien et suisse avec les deux singles Let You Go et No Man Ever Told Ya et nous présente maintenant le nouvel extrait I Choose You. Le mini-album sera disponible partout dès le 1er octobre.