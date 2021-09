Appareils ménagers: 11 nouveautés à découvrir qui allient technologie et esthétique

Chaque année apportant son lot d’innovations, les appareils ménagers deviennent de plus en plus intelligents et performants. Alors que leurs technologies de pointe nous facilitent la vie, leur look extraordinaire, lui, contribue à peaufiner l’esthétique de notre cuisine.

Voici les nouveautés qui nous font rêver chez Tanguay:

1. Le réfrigérateur côte à côte encastrable de 48 po de JennAir

Garni d’un intérieur exclusif noir, ce réfrigérateur à recouvrir s’intègre parfaitement dans n’importe quel décor. Les panneaux personnalisés offerts en option permettent de lui donner l’apparence désirée, reflétant ainsi vos goûts jusque dans les moindres détails.

2. La hotte murale encastrable de 48 po et 3. la cuisinière bicombustible de 48 po de JennAir

Cette puissante hotte murale élimine les fumées, vapeurs et odeurs de cuisson grâce à son ventilateur exceptionnel de 1200 pi3/min. Conçue pour fonctionner avec des appareils de cuisson de type commercial et à chaleur élevée, la hotte s’agence parfaitement à cette cuisinière bicombustible de style professionnel, innovante et à la polyvalence exceptionnelle.

4. Le réfrigérateur côte à côte encastrable de 48 po de KitchenAid

Ce réfrigérateur polyvalent de 29,5 pi3 est doté du système de gestion de la température des aliments ExtendFreshMC Plus. Le conservateur prolonge la fraîcheur des fruits et légumes en neutralisant les effets de surmaturation provoqués par l’éthylène émis par certains de ces végétaux. Son fini PrintShieldMC résiste aux traces de doigts et aux taches tout en rehaussant l’aspect de l’appareil.

5. Le four encastrable autonettoyant 17 fonctions de 30 po de Fisher & Paykel

Ce four grand format se démarque par son élégant aspect minimaliste, ses fonctions de cuisson avancées, son écran tactile et ses tablettes sur roulement à billes à extension complète. L’interface offre une expérience de cuisson guidée intuitive qui aide à obtenir des résultats parfaits, que vous soyez un cuisinier aguerri ou débutant.

6. La cuisinière à four triple de 48 po avec plaque de cuisson à induction d’AGA

La gamme novatrice de cuisinières AGA comprend trois fours et une table de cuisson à induction, fournissant des performances sans précédent. Proposant sept modes de cuisson, le four triple offre une grande souplesse d’utilisation.

7. La hotte encastrable de 48 po et 8. la cuisinière biénergie de 48 po de Thermador

La hotte encastrable personnalisable de la série Professional permet d’exprimer sa créativité et ses goûts: elle peut aussi bien s’harmoniser avec les armoires de cuisine que s’en distinguer de façon audacieuse. En la mariant avec la cuisinière biénergie dotée d’une table de cuisson au gaz, vous obtiendrez un duo incomparable.

9. La table à induction de 36 po et 10. la hotte rétractable de 36 po de Thermador

La hotte rétractable de la série MasterpieceMD donne un nouveau souffle à la cuisine, tant par son design que par ses fonctionnalités. Pour former un centre de cuisson époustouflant, on l’accompagne de cette table à induction pouvant accueillir jusqu’à six casseroles. Ces deux appareils à la précision optimale sont à la fois simples, puissants et faciles à entretenir.

11. Le réfrigérateur à congélateur inférieur encastré de 36 po de Viking

Ce réfrigérateur permet d’améliorer la fonctionnalité de la cuisine grâce à sa spacieuse capacité de 20,4 pi3. L’entreposage et l’organisation des aliments n’auront jamais été aussi faciles. De plus, le purificateur d’air Plasmacluster utilise les ions pour éliminer les bactéries en suspension dans l’air, les spores de moisissure et les odeurs, ce qui améliore la conservation des aliments.

Encore plus!

En plus de sa vaste sélection d'appareils ménagers distinctifs, Tanguay propose une foule de produits d'ameublement haut de gamme pour habiller la maison de raffinement et d'élégance. Une seule adresse pour un décor de rêve!