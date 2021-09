Une cuisine ultrachic

Le mariage de matériaux nobles et de teintes contrastantes assure à cette immense cuisine une élégance majestueuse mais sans ostentation.

Entièrement repensée, cette cuisine de 800 pi2 est deux fois plus grande que celle d’avant les rénovations. La designer a soigneusement planifié l’espace afin que tout soit esthétique et fonctionnel. Au final, la pièce est devenue le point névralgique du rez-de-chaussée: l’îlot est le théâtre de l’activité bourdonnante des parents et de leurs deux ados, qui adorent cuisiner tous ensemble.

Arnal Photography

Les points forts

L’ancienne salle à manger a été convertie en garde-manger. Dissimulé derrière une porte, ce dernier est imperceptible.

Les comptoirs et le dosseret en quartz clair illuminent l’espace et rehaussent les couleurs des armoires et de l’îlot.

La hotte noire et les tablettes en coin dynamisent le long mur d’armoires.

Les éléments dorés et noir mat (dont le superbe robinet, qui combine les deux finis) inscrivent la cuisine dans la tendance actuelle.

Arnal Photography

Aménagement et habillage des fenêtres Michelle Berwick, designer, Michelle Berwick Design • Armoires Hartley Built • Comptoirs Cambria • Robinet The House of Rohl • Chaises de comptoir Nuevo • Suspensions Schoolhouse • Paniers (dans le garde-manger) Gray House & Co. • Revêtement de sol Project Hardwood Flooring • Peinture Bleu Polo 2062-10 (armoires) et Noir Absolu 2133-10 (hotte) Benjamin Moore