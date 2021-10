Cafés Costa Rica et Colombie: découvrez l’histoire derrière leur goût distinct

Présenté par

Sa réputation n’est plus à faire: le café est sans contredit l’une des boissons les plus consommées au monde. Mais pour obtenir un goût de qualité, il importe de se tourner vers des procédés de conception rigoureux et minutieux. C’est d’ailleurs ce que propose Nespresso avec tous ses cafés qui sont conçus avec soin, dont les cafés Costa Rica et Colombie.

L’ambassadeur café de la marque, Julien Carbone, mentionne que ces cafés ont chacun un goût unique et recherché qui fait de leur dégustation une expérience en soi.

Depuis la récolte des grains jusqu’à leur arrivée dans votre tasse, ces deux produits passent à travers un processus strict qui ne laisse pas de place à l’improvisation.

«La qualité de ces cafés réside dans le fait qu’ils sont le résultat non seulement de l’expertise de Nespresso, mais aussi du rapport que les cultivateurs locaux entretiennent avec la nature. Ces artisans prennent soin de leurs cultures!», précise-t-il.

Derrière chaque café au goût distinct, il y a donc une histoire! Voici celles du café Costa Rica et du café Colombie:

Le café Costa Rica: issu d’une méthode unique

Getty Images/iStockphoto

Le Costa Rica est le seul endroit au monde à utiliser une méthode unique d’eaux thermales pour la fermentation des grains. Et cette unicité transparaît dans le goût du café produit!

Équilibré, défini et réconfortant en raison de ses saveurs de maltes, le café Costa Rica puise sa qualité dans sa conception: la chaleur renouvelable et naturelle de la croûte terrestre est utilisée.

La géothermie au cœur du processus

L’histoire de ce café débute dans le paysage montagneux bordé de cannes à sucre du Costa Rica, plus précisément à Orosi, dans la province de Cartago. Entourés de la forêt tropicale, les grains de café Arabica trempent dans les sources d’eau réchauffée par la géothermie naturelle. Lors de la récolte par les cultivateurs, l’eau contenant les grains est amenée au moulin par camion.

Une fermentation minutieuse

Pendant les 12 heures suivant la récolte, la température de l’eau passe de 70 °C à 18 °C, ce qui est parfait pour faire éclore lentement les saveurs de chaque grain. Leur enveloppe se retire permettant à l’eau de nettoyer le grain en profondeur. C’est aussi l’occasion pour les minéraux contenus dans l’eau de contribuer aux arômes des grains.

Une torréfaction bien équilibrée

Une fois la fermentation terminée, les artisans Nespresso peuvent entamer la torréfaction. Deux lots sont faits pour le café Costa Rica. Un premier, à température moyenne, permet d’obtenir une couleur moyennement foncée et une note maltée sucrée. Le second lot est torréfié un peu plus intensément afin d’atteindre une couleur plus foncée et un goût soutenu.

Le café Colombie: un procédé classique bonifié

Getty Images/iStockphoto

En Colombie, les grains de café sont généralement produits selon une méthode classique, mais chez Nespresso, le procédé est bonifié et demande encore plus de savoir-faire. Résultat: le café Colombie est doux, vinifié et présente des notes de pommes confites et de fruits rouges.

L’expertise des cultivateurs mise de l’avant

C’est en altitude, dans les montagnes bucoliques de Aguadas en Colombie, que naît l’histoire de ce café. Les fermiers experts récoltent uniquement les fruits mûrs qui contiennent les meilleurs grains. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le café Colombie de Nespresso est si goûteux: seuls les grains à point sont utilisés pour sa conception.

Une fermentation prolongée pour plus de goût

Après avoir été dépulpé, chaque grain est déposé dans des bacs d’eau afin de procéder à la fermentation. Mais en raison de climat froid, celle-ci doit être effectuée sans hâte. La fermentation dure toutes les heures nécessaires: les grains n’en sortent que lorsqu’ils donnent le goût recherché.

Une torréfaction sans compromis

Règle générale, le café issu du commerce équitable est torréfié rapidement et légèrement. Toutefois, chez Nespresso, le café Colombie requiert davantage de travail d’expert. En effet, une petite partie des grains est torréfiée un peu plus longtemps et profondément afin d’ajouter de la complexité à chaque tasse.

L’histoire de ces cafés se termine chaque fois de la même façon: ils sont dégustés par des consommateurs satisfaits à travers le monde!

Pour goûter les nuances de café dans votre tasse, il importe que le procédé de fabrication ait été fait avec soin, alors vous pouvez faire confiance au savoir-faire et à la détermination des cultivateurs de café de Nespresso. De plus, leurs capsules sont faites d'aluminium et sont recyclables à l'infini!