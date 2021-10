Une marche pour sauver leurs filles

Élisabeth, 20 mois, et Annabelle, 2 mois, sont toutes les deux atteintes d’Amyotrophie musculaire spinale. Elles sont présentement en attente d’un traitement génique qui pourrait changer leurs vies. Le traitement existe, mais elles n’y ont pas accès. C’est une course contre la montre et ce n’est qu’une question de temps avant que le traitement soit disponible. Le dimanche 3 octobre, leurs parents organisent une marche pour se rendre au bureau du ministre de la Santé dans l’objectif que le gouvernement conclue une entente intérimaire en attendant la fin des négociations. Nous parlons avec Julie Trubiano, la maman d'Élisabeth et d'Annabelle, qui nous parle de leur situation et nous invite à participer à la marche.