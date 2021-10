De bons crus du Golden State américain

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un joli sauvignon blanc qui sera aussi habile à l’apéro que sur des entrées froides

Sauvignon Blanc 2020

Joël Gott – Trinchero

Californie – États-Unis

Code : 13467873

Prix : 20,25 $

Disponibilités : 215 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec: des pâtes aux fruits de mer en sauce blanche, des vol-au-vent de poulet ou des croquettes de poisson pané.

Voici un plaisant et bien réussi sauvignon qui n’offre pas seulement de percutants arômes de jus de pamplemousse au nez. Ses parfums de fleurs blanches, de zestes d’agrumes et de pommes vertes sont invitants. La bouche possède une acidité pas trop marquée ainsi qu’une texture juste assez grasse pour vous faire effectuer de belles harmonisations mets et vins à table. Le cabernet à 25 $ du même producteur est aussi tout à fait recommandable. Buvez ce sauvignon blanc lors des 18 à 24 mois suivant son achat pour bien en profiter.

2. Un pinot noir au profil moderne et aux saveurs affirmées !

Pinot Noir 2018

Head High

Sonoma Coast – Californie – États-Unis

Code : 14550556

Prix : 23,55 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : Une salade de betteraves rouges, un steak de thon ou des saucisses cuites sur le barbecue.

Ne vous attendez pas à déguster un racé et tout en dentelle pinot noir bourguignon en vous servant un verre ce rouge californien. Nous sommes plutôt en présence d’un rouge gourmand, expressif et engageant qui offre des notes de bonbons anglais et de sirop de grenadine. Les amateurs de pinot du Nouveau Monde seront aux petits oiseaux en le dégustant. Disons qu’il en offre beaucoup pour moins de 24-25 $. N’oubliez pas la bouteille plus de 2 ou 3 ans dans la noirceur de votre réserve pour éviter les déceptions.

3. Une généreuse et bien expressive syrah qui saura vous en mettre plein les papilles !

Syrah 2019

Sixth Sense – Michael David

Lodi – Californie – États-Unis

Code : 11409371

Prix : 23,55 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : les viandes grillées comme des côtes levées sauce BBQ, une bavette de bœuf au vin rouge ou un steak de gros gibier.

Vous craquez pour les rouges intenses, gourmands, parfumés et bien fournis en fruits ? Vous succomberez assurément à cette syrah du Golden State! Un produit ayant de la chair autour de l’os qui ne plaira sûrement pas aux mordus de pisse-dru ou de Beaujolais Nouveaux. Apportez des viandes relevées, saignantes, marinées et bien assaisonnées et il vous le rendra bien. Il sera possible de l’allonger encore 3 ou 4 ans en cave.