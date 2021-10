Octobre sera tout simplement magique pour ces 3 signes astrologiques

Il y a une foule de raisons d’aimer le mois d’octobre. D’abord, c'est le moment où l’automne commence vraiment à se faire sentir, saison qui regorge de petits plaisirs comme les excursions dans les champs de citrouilles, les boissons chaudes lors de petits matins frisquets et les tricots tout doux. Octobre est aussi aussi le moment où le soleil traverse la belle, équilibrée et harmonieuse Balance, projetant de superbes vibrations dans tout le zodiaque. Tout le monde y trouvera son compte. Cependant, octobre sera exceptionnel pour trois signes du zodiaque en particulier : la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Pour eux, ce sera un mois carrément magique.

Lorsque le Soleil est en Balance, signe gouverné par Vénus, les relations deviennent une priorité absolue. La Balance est synonyme de connexion, de compromis et de camaraderie. C’est le moment idéal pour mettre de côté les différents et de se complaire en bonne compagnie. La saison de la Balance est également la plus propice pour tomber amoureux, car la Balance ne peut tout simplement pas résister à une délicieuse romance. Soyez prêts à tomber sous le charme, pas seulement d’une âme sœur, mais de poésie, de luxe et de tout ce qui vous fait envie.

Dès le 23 octobre, le Soleil passera au sulfureux, mystérieux et sensuel Scorpion. Accueillez ce fort changement énergétique, car le Scorpion a ce don de nous inciter à renouer avec notre côté obscur. Il n’est pas étonnant qu’Halloween ait lieu pendant la saison du Scorpion. Laissez-vous guider par votre intérêt pour tout ce qui est tabou et macabre jusqu’à la fin du mois, en laissant les choses se terminer sur une note mystique.

Voic ce que le mois d'octobre réserve de fabuleux pour les trois signes du zodiaque suivants :

Balance : joyeux anniversaire!

Allez-y! Laissez-vous célébrer. Après tout, le mois commence avec la saison de la Balance déjà bien entamée, et les vibrations raffinées, charmantes et poétiques qui vous caractérisent. Ce mois-ci vous incitera à apprendre à vous connaître plus en profondeur qu’à l’habitude, car vous êtes composé de plus de facettes que vous ne l’imaginez. Cependant, jusqu’au 18 octobre, Mercure rétrograde encore en Balance, ce qui ne manquera pas de créer quelques complications. Essayez de ne pas prendre de décisions précipitées vous concernant. Soyez patient. Le temps saura vous révéler ce que vous ressentez vraiment.

Scorpion : héritier du trône cosmique

La saison du Scorpion débute le 23 octobre et vous pouvez déjà presque goûter toute cette énergie qui vous attend vers la fin du mois. En attendant, vous avez d'autres choses auxquelles penser. Entre autre, Vénus, la planète de l’amour et de la beauté, se pavanera en Scorpion jusqu’au 7 octobre, vous envoyant ses vibrations torrides. Mais octobre pourrait aussi faire remonter des sentiments difficiles. Le soleil traversera votre 12e maison spirituelle avant le début de la saison du Scorpion, ce qui fera remonter les blessures qui doivent encore être guéries.

Sagittaire : plus irrésistible que jamais

Vous aurez l’impression d’être la star ce mois-ci, Sagittaire. Le 7 octobre, la belle et romantique Vénus entrera dans votre signe du zodiaque, vous saupoudrant d'un soupçon de sa poussière magique. Si vous avez l’impression que vous recevez plus de compliments qu'à l'habitude, c’est grâce à Vénus. En octobre, vous pourriez être tenté de parfaire davantage votre maquillage, votre style et votre apparence, et aurez envie de profiter de quelques rendez-vous galants, même si ces rendez-vous sont avec vous-même. Après tout, vous êtes le signe le plus sexy du zodiaque!