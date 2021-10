On parle de deuil périnatal, avec Ingrid Falaise

VIE DE FAMILLE - On aborde un sujet difficile, mais tellement important pour les familles qui traversent cette épreuve: le deuil périnatal. On en parle très peu, mais pourtant c’est une situation que vivent des milliers de famille au Canada, chaque année. Comment aider les familles en tant que proche, quoi dire, quoi ne pas dire? On en parle avec Ingrid Falaise, qui a rencontré Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité.

Le deuil périnatal

Le décès périnatal peut survenir en cours de grossesse, à la naissance, ou durant les premiers jours de vie. La souffrance, le choc post traumatique, la douleur est immense lorsqu’on revient à la maison les bras vides ou lorsqu’on fait ce qu’on appelle une fausse couche à la maison.

Le deuil périnatal est un sujet qui est malheureusement encore tabou ou mal compris et qu’on a tendance à banaliser, surtout lorsque ça arrive tôt dans la grossesse. Pour nous parler davantage du deuil périnatal Ingrid Falaise a rencontré Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée périnatalité. Elles nous parlent de comment aborder le sujet auprès des parents endeuilés, de l'importance des rituels et des réactions du corps, dont on parle trop peu souvent.

Ressources mentionnées