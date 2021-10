ENTREVUE

Pierre-Yves Roy-Desmarais présente son premier spectacle solo

Après avoir mis le feu à la toile avec ses chansons humoristiques, Pierre-Yves Roy-Desmarais passe à l’autre étape et nous offre son tout premier spectacle solo. On parle avec lui de son one man show Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano et il nous révèle la drôle d'histoire derrière ce titre, qui a un lien avec Gino Chouinard! On lui réservait également une petite vidéo surprise à laquelle il ne s'attendait pas du tout! Pour plus d'informations sur les dates du spectacle, rendez-vous sur le site web de Pierre-Yves Roy-Desmarais.