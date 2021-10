SI ON S'AIMAIT

Qu'est-ce que la «friendzone» et comment en sortir?

Louise Sigouin, sexologue de Si on s'aimait, répond à nos questions sur les relations amoureuses en faisant des liens avec les participants de l'émission. Cette semaine, elle nous parle de la fameuse «friendzone», un concept dont on parle beaucoup depuis les dernières années. Il s'agit de la situation dans laquelle on se retrouve quand un prospect amoureux nous classe dans la catégorie «d'ami(e) seulement». Se faire des amis, c'est bien! Le hic, c'est que ce n'est pas nécéssairement ce qu'on espérait avec cette personne. Louise nous explique donc comment éviter de tomber dans cette zone amicale et comment émettre des signaux clairs de séduction.

Elle nous parle également du parcours d'Audrey et Dominic, d'Eric-Guy et Isabelle, de Vicky et François et de Tim et Marie-Denise, les participants de Si on s'aimait, à voir du lundi au jeudi, à TVA ou TVA+.