L'aquarelle prend toutes les formes. Vaporeuse, méditative et abstraite, cette forme d'art est accessible à tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à cet univers créatif. L'artiste peintre Lysa Jordan partagera, tous les mois, de précieux conseils pour s'initier à l'aquarelle. À vos pinceaux!

Personne n'a besoin d'être un aquarelliste professionnel pour s'initier à cette forme d'art. Du papier, de la peinture et des pinceaux sont tout ce dont vous avez besoin pour vous abandonner à l’aquarelle.

3 choses à savoir pour débuter l’aquarelle

1. S’amuser et se détendre

Peindre à l’aquarelle est une activité apaisante et très amusante. Je crois qu’il est important de ne pas se mettre trop de pression et d’orienter cette activité vers la découverte et d’expérimenter. Profitez-en pour découvrir de nouvelles couleurs, de nouveaux motifs et pour relaxer. Personnellement, j’en profite pour prendre un moment pour moi afin d’observer les couleurs, me laisser guider par les traits, par mon imagination et mes intuitions.

2. Connaître les deux techniques de base

Il existe deux grandes techniques pour peindre à l’aquarelle. D’abord, la technique qu’on appelle « Mouillé sur mouillé » qui consiste à humidifier le papier avant de peindre avec un pinceau qui est lui aussi humide. On utilise souvent cette technique pour créer des effets qui sont moins précis et des effets de flou.

La seconde technique, « Mouillé sur sec » consiste à peindre sur un papier sec avec un pinceau humide. Cette technique est plus précise.

3. Superposer les couches

La transparence de ce médium est une de ses spécificités. Il est intéressant de travailler en superposition. Pour y arriver, vous devez laisser votre première couche sécher complètement avant d’appliquer une deuxième couche. Lorsque vous travaillez en superposition, vous aurez des effets de profondeur et aussi une composition plus riche et complexe.