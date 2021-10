DIVERTISSEMENT

Marc Dupré en spectacle au Casino de Montréal

Gestev débarque en grand à Montréal et devient le tout nouveau gestionnaire du Cabaret du Casino de Montréal. Promoteur important de tournées internationales, gestionnaire bien implantée de sites et producteur d’événements de grande envergure, Gestev, une filiale du Groupe Sports et divertissement de Québecor, est très fière de ce nouveau mandat qui positionnera assurément le Cabaret du Casino de Montréal comme une salle de spectacles incontournable de la Métropole.

Avec un spectacle préparé exclusivement pour le Cabaret du Casino de Montréal, Marc Dupré, auteur-compositeur-interprète incontournable de la chanson pop-rock québécoise, marquera sans contredit la nouvelle programmation offerte par Gestev. Sur scène, pour quatre soirs consécutifs, soit du 17 au 20 novembre prochains, il interprétera non seulement de nouvelles chansons, mais aussi ses plus grands succès et, fidèle à lui-même, nous réserve plusieurs surprises pour chacune de ses représentations. Sabrina Cournoyer s'est entretenue avec lui pour plus de détails.