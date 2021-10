ENTREVUE

Mario Lirette lance sa biographie pour ses 70 ans!

Mario Lirette est l’un des animateurs de radio les plus connus et appréciés du Québec. Sa carrière fascinante et sa vie pour le moins mouvementée font maintenant l’objet d’une biographie : Mario Lirette, le chat rebelle. Il nous offre un pan de l’histoire de la télé et de la radio à travers son parcours peu banal. Nous l'avons reçu en entrevue afin de nous en parler davantage.