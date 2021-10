5 idées pour aménager la salle d'eau

La plus petite pièce de la maison nous inspire les plus grandes audaces: on n’hésite pas à jouer avec les matériaux, les couleurs et les motifs pour la rendre originale et, pourquoi pas, surprenante!

1. Luxe de lumière

Drew Hadley

Les deux majestueuses colonnes en onyx, mises en exergue par des baguettes lumineuses, font passer cette salle d’eau d’ordinaire à spectaculaire! Pour amplifier l’ambiance luxueuse et chatoyante de l’espace, les accessoires présentent tous un fini brillant, qu’il soit argenté ou doré. Idée raffinée: le long miroir descend jusqu’au sol, derrière le meuble-lavabo en porte-à-faux.

Conception Mario Januario Design • Réalisation Macucina • Onyx, comptoir et robinet Ciot

2. Vers l'infini

Drew Hadley

Ce sont les jeux de miroirs qu’on trouve dans certaines toilettes de beaux restaurants qui ont inspiré ce décor. C’est tout simple: on place deux miroirs l’un en face de l’autre, afin que l’espace se multiplie à l’infini. En habillant un mur et le plafond de fines baguettes de bois, on a créé un effet graphique encore plus captivant. Dans cette maison, on ne s’étonne pas si un invité tarde à revenir du petit coin...

Aménagement Guillaume Ménard et la propriétaire • Baguettes de bois au mur et comptoir Langevin Forest • Vasque wayfair.ca • Tablette en métal Soudure Lauzière

3. Association libre

Alex Lukey

Un papier peint floral bleu, un autre à motif léopard, qui plus est posé au plafond, et un carrelage noir au fini ultrabrillant: qui aurait cru qu’un tel mariage serait aussi réussi, aussi épatant? Le secret de l’harmonie tient ici à de subtils détails: l’œuvre d’art reprend les thèmes et les teintes des papiers peints pour les lier entre eux, et le blanc du meuble-lavabo, de la toilette et des serviettes apaisent l’explosion de couleurs. Quant aux accents dorés, ils suggèrent une élégance toute classique.

Aménagement Sabrina Albanese • Papier peint Pyne Hollyhock (mur) Schumacher • Papier peint de Brunschwig & Fils (plafond) Kravet • Tabouret RH • Tableau Erin Armstrong • Serviettes Ralph Lauren

4. Savants découpages

Stocksy

L’utilisation de matières contrastées a non seulement pour but de structurer ce petit espace, mais aussi de surprendre le regard: les carreaux de céramique grand format au look actuel et les lattes en bois d’aspect rustique forment en effet un duo inattendu. L’impact visuel fort de ces revêtements est sagement atténué par les sanitaires blancs et la quincaillerie en inox lustré.

5. Esprit baroque

Drew Hadley

Transformée en écrin violacé, la pièce impressionne les invités avec son lavabo en forme de seau intégré à un grand miroir à cadre sculpté, une œuvre iconique d’Altamarea, créateur italien de meubles de salle de bains. On a choisi la version baroque avec un cadre fini à la feuille d’argent, afin de créer un effet encore plus riche: rien n’est trop beau pour épater la galerie!

Aménagement Patty Xenos • Miroir avec lavabo et robinet intégré Secjo de Giorgio Soressi Altamarea