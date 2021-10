Une cuisine toute en harmonie

Pour cette famille de cinq personnes, dont deux ados, la cuisine devait être suffisamment vaste pour qu’on ne se marche pas sur les pieds et comporter le plus de rangement possible.

Marc-Antoine Hallé

Deux grands murs ont été garnis généreusement d’armoires et de tiroirs jouant de contraste entre le bois et la laque blanche. On a aussi misé sur un îlot multifonction qui intègre un petit cellier et un four micro-ondes. L’ensemble est à la fois élégant et fonctionnel, parfait pour cuisiner en gang et recevoir des amis pour l’apéro.

Les points forts

Pour atténuer l’effet des lignes droites, on a habillé le dosseret de carreaux gris souris posés en chevrons.

De la machine à café jusqu’au réfrigérateur, tous les appareils ménagers sont encastrés pour s’intégrer harmonieusement à cet espace ultracontemporain.

Les dalles de céramique de grand format, au sol, font paraître la pièce encore plus vaste.

Sans poignées ni moulures, les armoires n’offrent à voir que leur surface lisse, tantôt polie, tantôt mate. Ici, rien ne dépasse!

Marc-Antoine Hallé

Aménagement Geneviève Simard, styliste d’intérieur • Armoires et îlot sur mesure André Rousseau Construction • Hotte et appareils ménagers Ameublements Tanguay • Robinetterie Lacroix Décor • Suspensions Transit Luminaires • Tabourets La Galerie du Meuble