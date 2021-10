CONSOMMATION > Économie

Voici quels produits coûteront plus cher ces prochains mois

Depuis la pandémie, on remarque une hausse du coût de la vie. Certains ont remarqué une augmentation du prix de l'essence et, lorsque l'essence augmente, tout suit! Est-ce que les prix plus élevés sont là pour rester? Pierre-Olivier Zappa nous en parle et nous explique pourquoi, ces prochains mois, les prix des vêtements et des jouets risquent d'être particulièrement touchés.