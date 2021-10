RECETTE: Mijoté de bœuf et courge

RECETTE - Essayez cette délicieuse recette facile et réconfortante de Mijoté de bœuf et courge, concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste en partenariat avec Aliments du Québec et Famille Fontaine. Pour plus d'informations, visitez famillefontaine.ca. L'une des meilleures recettes de mijoté que vous aurez goûtée!

MIJOTÉ DE BŒUF ET COURGE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 2 heures et 15 minutes

Ingrédients

1 l (4 tasses) bœuf à ragout Famille Fontaine, en cubes

90 ml (6 c à table) farine ou de fécule de maïs

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) huile de canola

1 l (4 tasses) courge ou citrouille, en cubes

1 l (4 tasses) pommes de terre Grelot

500 ml (2 tasses) haricots blancs cuits

30 ml (2 c. à table) raifort

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

1 l (4 tasses) bière blonde ou rousse

45 ml (3c. à table) mélange d’épices à steak de Montréal

45 ml (3c. à table) sauce soja

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Enfariner les cubes de viande.

ÉTAPE 2

Dans une cocotte, faire revenir la viande et l’oignon dans un peu d’huile, 5 minutes.

ÉTAPE 3

Ajouter la courge, les pommes de terre, les haricots blancs et poursuivre la cuisson 5 minutes.

ÉTAPE 4

Ajouter le raifort, le sirop d’érable, la bière, les épices à steak, la sauce soja, réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 2 heures, à feu doux. Vérifier l’assaisonnement.