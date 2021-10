Road trip en Outaouais: 7 activités à faire dans le Pontiac cet automne

La route vous appelle cet automne? Partez à l’aventure en couple ou en famille et visitez le Pontiac! Ce territoire souvent méconnu de l’Outaouais saura vous charmer par son histoire riche et sa beauté rustique.

Voici 7 activités incontournables à y prévoir lors de votre séjour:

1. Vignoble Petit Chariot Rouge: vin et art

Myriam Baril-Tessier

En plus de déguster les trois vins produits à partir de raisins nordiques cultivés sur place, profitez de votre passage pour visiter le vignoble et admirer les œuvres d’artistes locaux affichées dans sa salle de réception.

2. Les Alpagas de Willow Lane: animaux et grand air

Myriam Baril-Tessier

Les visiteurs sont toujours les bienvenus sur cette ferme de 50 hectares, qui héberge une trentaine d’alpagas Huacaya! Au contact de ces magnifiques et adorables bêtes, vous serez aussitôt charmé par leur pelage super doux qui permet de réaliser divers produits.

3. Café Downtown: gourmandise et musique

Myriam Baril-Tessier

Le chaleureux établissement, qui se trouve dans un bâtiment datant de 1940, situé au cœur de Fort-Coulonge, fera frémir vos papilles avec son menu à base de produits locaux, composé de pizza, soupes, plateaux gourmands et viennoiseries, ainsi que de savoureux cafés et d’une impressionnante variété de bières de microbrasserie. Faites une pause et appréciez les prestations musicales d’artistes invités!

4. Auberge Spruceholme Inn: histoire et loisirs

Spruceholme

Construite en 1875, cette somptueuse maison traditionnelle est l’un des établissements importants de l’histoire de la région. Vous avez envie de bouger lors de votre séjour? Terrains de golf, piste cyclable et canot sont accessibles en quelques minutes. Pour l’apéro, direction le Bistro du bûcheron Bryson, situé près de la rivière des Outaouais!

5. Parc Aventure des Chutes Coulonge: adrénaline et activité physique

Five2Nine

Amateur de sensations fortes? Vous serez servi par le parcours à obstacles du parc dans une forêt multicentenaire de pins blancs. Vous aurez le souffle coupé en traversant le canyon grâce à ses tyroliennes géantes! Ne manquez pas non plus la Via Ferrata, un mélange d’escalade et de randonnée, aux abords de la rivière Coulonge.

6. Tours Timberland: balade canine et paysage

Tours Timberland

À seulement 45 minutes de Gatineau-Ottawa, vivez une expérience inoubliable et découvrez une race de chiens des plus attachantes. À bord d’un chariot sur roues, tiré par ces magnifiques bêtes, profitez d’un moment de répit pour apprécier le paysage!

7. Rafting Momentum: accessible et plaisir assuré pour tous

Onthego

Une virée en rafting sur l’une des plus belles rivières du Québec, ça vous dit? Chevauchez les vagues et descendez les rapides de calibre international de la rivière des Outaouais, pour vous sortir de votre zone de confort! En plus, l'activité est accessible à tous, peu importe votre âge ou votre niveau.

Pour plus d’idées d’activités et/ou d’arrêts à prévoir, rendez-vous sur le site de Tourisme Outaouais, ou encore visitez leur page Facebook. #OutaouaisFun

Ce vidéo pourrait vous intéresser: