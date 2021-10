SPORT ET SANTÉ MENTALE: Des experts commentent le retrait de Carey Price

ACTUALITÉS > Sports

Carey Price se retire pour prendre soin de sa santé mentale: des experts commentent

Le jeudi 7 octobre, l'Association des joueurs a annoncé que Carey Price avait volontairement intégré le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey (LNH) et qu'il sera à l'écart du Canadien pour une période indéterminée. La femme de Carey Price, Angela, a publié un message sur son compte Instagram expliquant que son époux avait pris cette décision afin de placer sa santé mentale en premier, en soulignant l'importance de ne pas seulement en parler, mais en le montrant et en faisant le travail nécessaire pour être mieux. Elle ajoute qu'il prend la meilleure décision pour sa famille et pour lui-même.

Le nom du gardien vient s’ajouter à une liste déjà longue de sportifs de haut niveau ayant des problèmes de santé mentale connus avec Jonathan Drouin, Naomi Osaka et Simone Biles. Il y a de plus en plus d’athlètes qui parlent publiquement de leur problème de santé mentale. Est-ce que ue le tabou est en train de se briser? Quels sont les effets de cette situation sur les organisations sportives et sur la société? On en parle avec Jean-François Ménard préparateur mental, conférencier et auteur de ’Olympien au bureau et avec Myra Gravel Crevier, psychologue et copropriétaire de la Clinique d'anxiété de Laval.