Un beau voyage dans la péninsule du Niagara!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un riesling qui vous accrochera rapidement un sourire au visage

Dry Riesling 2019

Cave Spring

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 14327039

Prix : 15,95 $

Disponibilités : 70 bouteilles et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 8 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : Des plats à base de fromage, de pâte feuilletée ou de poisson à chair blanche.

Oui, vous avez bien lu, un riesling à seulement 16$! Et il est tout à fait plaisant pour sa modeste facture. Parfums de pomme verte, de zeste de citron et de poire Le gustatif est rond, caressant et bien agréable. Sans jouer aux grands crus alsaciens ou germaniques, le produit est sans fausse note pour une cuvée d’entrée de gamme. Consommez la bouteille au courant des 2 années à venir.

2. Un rassasiant et savoureux pinot noir

Pinot Noir 2019

Grounded – Megalomaniac

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 14392391

Prix : 25,15 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : Un pavé de saumon, des saucisses barbecue ou une poêlée de champignons sauvages sautés au beurre.

On a ici une bouteille habillée d’une amusante étiquette, mais on a d’abord et avant tout, un joli pinot au profil moderne et juteux qui offre une belle expression aromatique. Le boisé est présent, mais nullement imposant, au nez comme en bouche. Il sera bien difficile de se plaindre de sa qualité à seulement 25 huards. J’oserais l’oublier encore 3-4 belles années en cave.

3. Un différent et déroutant, mais ô combien plaisant rouge fait du peu connu cépage baco noir.

Baco Noir 2019

Vieilles Vignes – Henry of Pelham

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 13471039

Prix : 22,80 $

Disponibilités : 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 13 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster avec : Une côte de cerf, un filet mignon d’orignal ou de bison.

Du quoi, du baco noir, c’est quoi ça? Il s’agit d’un cépage rouge qui était très présent dans les années 90 et 2000 dans la région du Niagara, mais qui est aujourd’hui de moins en moins présent. Celui-ci n’offre pas toujours de grands résultats. La famille Speck chez Henry of Pelham travaille de très belle façon avec cette cuvée issue de vieilles vignes et le résultat est pour le moins étonnant. C’est un rouge profond, foncé, dense, passablement tannique et de bonne mouture qui fera un hit sur vos viandes de bois. Il n’y aura aucun problème à allonger le flacon de 12 à 15 ans dans votre réserve.